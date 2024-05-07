В Бразилии растёт количество жертв наводнения

Количество жертв наводнения в Бразилии растет. По последним данным, их 78. Около сотни человек числятся пропавшими без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Катаклизм вызвали проливные дожди на юге страны. Уровень воды в местной реке достиг пяти метров. В одном из городов прорвало плотину. Всего в зоне подтоплений полтысячи муниципалитетов. Почти 115 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Водоснабжения нет в десятках населенных пунктов. В регионе продолжаются поисково-спасательные работы.