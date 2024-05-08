Из-за наводнений красивейший водопад Бразилии стал ещё привлекательнее

Небывалые дожди, которые вызвали разрушительные наводнения на юге Бразилии, как ни странно, принесли и выгоду, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Небывалые дожди, которые вызвали разрушительные наводнения на юге Бразилии, как ни странно, принесли и выгоду, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известный в стране и не только крупнейший водопад Игуасу, который находится на границе с Аргентиной, из-за обилия воды стал еще привлекательней. И без того сильный поток, падающий с почти стометровой высоты, стал намного мощнее. И теперь в три раза превышает норму: за секунду обрушивается около 4 миллионов литров воды.
Посмотреть на это редкое зрелище потянулись многочисленные туристы не только с американского континента, но и Европы. И за это удовольствие они готовы заплатить. Эти деньги пополнят бюджет Бразилии, которой предстоит ликвидировать многомиллионный ущерб от беспрецедентных наводнений. Недаром говорится, что красота может спасти мир или, по крайней мере, хотя бы одну страну.