Из-за наводнений красивейший водопад Бразилии стал ещё привлекательнее

Небывалые дожди, которые вызвали разрушительные наводнения на юге Бразилии, как ни странно, принесли и выгоду, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известный в стране и не только крупнейший водопад Игуасу, который находится на границе с Аргентиной, из-за обилия воды стал еще привлекательней. И без того сильный поток, падающий с почти стометровой высоты, стал намного мощнее. И теперь в три раза превышает норму: за секунду обрушивается около 4 миллионов литров воды.