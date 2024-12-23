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В Бразилии разбился частный самолёт с пассажирами на борту – есть погибшие

23 декабря 2024 07:43
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На юге Бразилии разбился частный самолет с пассажирами на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все 10 человек погибли. Это бизнесмен, который управлял воздушным судном, и его семья.

В Бразилии разбился частный самолёт с пассажирами на борту – есть погибшие-2

Самолет рухнул в жилом квартале через несколько минут после взлета, задев дом и мебельный магазин. В результате еще порядка 17 человек получили травмы, им понадобилась медицинская помощь, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сейчас на месте работают пожарные, сохраняется риск взрыва топлива. Полиция тем временем начала расследование по факту ЧП.

# ЧП # Новости Бразилии

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