В Бразилии разбился частный самолёт с пассажирами на борту – есть погибшие

На юге Бразилии разбился частный самолет с пассажирами на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все 10 человек погибли. Это бизнесмен, который управлял воздушным судном, и его семья.

Самолет рухнул в жилом квартале через несколько минут после взлета, задев дом и мебельный магазин. В результате еще порядка 17 человек получили травмы, им понадобилась медицинская помощь, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сейчас на месте работают пожарные, сохраняется риск взрыва топлива. Полиция тем временем начала расследование по факту ЧП.