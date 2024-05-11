До 107 возросло число жертв наводнений в Бразилии. Дожди в самом южном штате страны не прекращаются больше недели. Масштабные поисково-спасательные операции продолжаются, в списках пропавших еще как минимум 136 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эвакуированы свыше 150 тысяч человек. В безопасные районы они перебирались по воде и воздуху. Многие до сих пор остаются в затопленных деревнях и ждут спасателей. Им сбрасывают гуманитарную помощь с вертолетов. К ликвидации последствий наводнений и спасению нуждающихся привлечены все: армия, волонтеры и даже спортсмены. Бразильские гребцы отказались от олимпийской мечты, чтобы помочь пострадавшим от наводнений.