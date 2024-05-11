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Бразильские гребцы отказались от олимпийской мечты, чтобы помочь пострадавшим от наводнений

11 мая 2024 10:58
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До 107 возросло число жертв наводнений в Бразилии. Дожди в самом южном штате страны не прекращаются больше недели. Масштабные поисково-спасательные операции продолжаются, в списках пропавших еще как минимум 136 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бразильские гребцы отказались от олимпийской мечты, чтобы помочь пострадавшим от наводнений-1

Эвакуированы свыше 150 тысяч человек. В безопасные районы они перебирались по воде и воздуху. Многие до сих пор остаются в затопленных деревнях и ждут спасателей. Им сбрасывают гуманитарную помощь с вертолетов. К ликвидации последствий наводнений и спасению нуждающихся привлечены все: армия, волонтеры и даже спортсмены. Бразильские гребцы отказались от олимпийской мечты, чтобы помочь пострадавшим от наводнений.

Бразильские гребцы отказались от олимпийской мечты, чтобы помочь пострадавшим от наводнений-4

Власти тем временем начинают оценивать ущерб от удара стихии. Он явно будет серьезным, ведь наводнения разрушили инфраструктуру и мосты, жилые дома и школы.

# Природные катаклизмы # Новости Бразилии

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