Жизни по меньшей мере 29 человек унесло наводнение в Бразилии

Наводнение в Бразилии – стихийное бедствие на границе с Уругваем. Пока в соцсетях публикуют последствия ЧП, число погибших с 29 апреля, когда начались сильные дожди, возросло по меньшей мере до 29, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без вести пропали еще 60 человек. Всего пострадало 213 муниципалитетов одного из южных штатов. Там зафиксированы разрушения мостов, оползни и прорывы дамб. Как сообщает местная пресса, без крова остались уже 10 тысяч человек.