Прямой эфир

Новости по тегу #Нобелевская премия

Нобелевскую премию мира получила юрист из ЮАР Наванетхем Пиллэй
09 октября 2026 11:44

Нобелевскую премию мира получила юрист из ЮАР Наванетхем Пиллэй

Канадская писательница Карсон получила Нобелевскую премию по литературе
08 октября 2026 15:19

Канадская писательница Карсон получила Нобелевскую премию по литературе

Захарова высказалась касательно Нобелевской премии мира в 2025 году
15 октября 2025 07:03

Захарова высказалась касательно Нобелевской премии мира в 2025 году

Лукашенко о Нобелевской премии для Трампа: Быть в ряду этих отщепенцев ему не к месту!
14 октября 2025 10:50

Лукашенко о Нобелевской премии для Трампа: Быть в ряду этих отщепенцев ему не к месту!

Нобелевку по экономике дали за исследование причин экономического роста
13 октября 2025 10:50

Нобелевку по экономике дали за исследование причин экономического роста

«Глупость полная. Трамп заслужил её!» – Лукашенко о результатах Нобелевской премии мира
10 октября 2025 17:43

«Глупость полная. Трамп заслужил её!» – Лукашенко о результатах Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира – это не Трамп
10 октября 2025 09:14

Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира – это не Трамп

Нобелевский комитет огласит имя лауреата мира – Трамп самый обсуждаемый
10 октября 2025 09:06

Нобелевский комитет огласит имя лауреата мира – Трамп самый обсуждаемый

Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю
09 октября 2025 13:42

Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю

Нобелевка по химии в 2025 году присуждена за разработку металлоорганических каркасов
08 октября 2025 10:57

Нобелевка по химии в 2025 году присуждена за разработку металлоорганических каркасов

Нобелевскую премию по физике присудили за открытие в области квантовой механики
07 октября 2025 10:42

Нобелевскую премию по физике присудили за открытие в области квантовой механики

Нобелевская премия по медицине присуждена ученым за исследования иммунитета
06 октября 2025 12:48

Нобелевская премия по медицине присуждена ученым за исследования иммунитета