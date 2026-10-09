Новости по тегу #Нобелевская премия

В обосновании выбора лауреата комитет указал, что награда вручена за вклад в укрепление мира и утверждение норм международного права.
Награду ей присудили за «смелое и изобретательное творчество, создающее новые формы в игровом диалоге с классической традицией».
Захарова: премии выдаются не за прошлую деятельность, которая понятна и логична, а за или для неких перспектив.
Александр Лукашенко провел совещание по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.
Мокир получил награду за свои исследования о роли технического прогресса в устойчивом росте, а Агьон и Ховитт – за разработку теории роста посредством созидательного разрушения. Комитет отметил вклад лауреатов в понимание механизмов инновационного развития экономики.
«Близорукое решение», – возмутился Президент.
Комитет отметил ее вклад в защиту демократических прав и усилия по мирному переходу страны от диктатуры к демократии.
Всего выдвинуто 338 кандидатов, в числе которых 94 организации. Названия участников держатся в секрете и будут раскрыты только через 50 лет.
Его работы – это антиутопические притчи о замкнутом мире без перспектив. По ним были сняты фильмы, а сам автор удостоен Международной Букеровской премии.
Ежегодная международная премия по химии присуждена за разработку металлоорганических каркасов,
Они были удостоены награды за открытие «макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».
Их научные исследования выявили роль регуляторных Т-клеток в предупреждении аутоиммунных реакций и положили начало новым методам лечения рака, аутоиммунных заболеваний и повышению эффективности трансплантации.
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