Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

Новости Швеции. Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по медицине. В 2023 году ее получат венгерский биохимик Каталин Карико и американец Дрю Вайсман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокую оценку получили их исследования, которые легли в основу разработки вакцин против коронавируса. С присуждения премии по физиологии и медицине начались так называемая «Нобелевская неделя». Во вторник, 3 октября, станет известен ее обладатель по физике.