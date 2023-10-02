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Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

02 октября 2023 14:46
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Новости Швеции. Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по медицине. В 2023 году ее получат венгерский биохимик Каталин Карико и американец Дрю Вайсман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине-1

Высокую оценку получили их исследования, которые легли в основу разработки вакцин против коронавируса. С присуждения премии по физиологии и медицине начались так называемая «Нобелевская неделя». Во вторник, 3 октября, станет известен ее обладатель по физике.

# Нобелевская премия # Фотофакт

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