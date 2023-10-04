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Одним из лауреатов Нобелевской премии по химии стал россиянин

04 октября 2023 13:49
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Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по химии. В 2023 году ее получат три исследователя, работающих в США, – американцы Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также россиянин Алексей Екимов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из лауреатов Нобелевской премии по химии стал россиянин-1

Престижная награда присуждена им «за открытие и синтез квантовых точек». Официальному оглашению имен лауреатов предшествовал досадный казус – Шведская королевская академия наук разослала письма с указанием победителей на несколько часов раньше положенного. В четверг, 5 октября, объявят нового лауреата Нобелевской премии по литературе.

# Нобелевская премия # Фотофакт

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