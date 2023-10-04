Одним из лауреатов Нобелевской премии по химии стал россиянин

Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по химии. В 2023 году ее получат три исследователя, работающих в США, – американцы Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также россиянин Алексей Екимов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.