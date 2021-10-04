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Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие новых рецепторов

04 октября 2021 14:40
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Нобелевскую премию в области физиологии и медицины в 2021 году присудили за открытие новых рецепторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие новых рецепторов-1

Американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог и нейробиолог Ардем Патапутян открыли рецепторы, реагирующие на температуру и прикосновения. В течение недели в режиме онлайн будут объявлены имена лауреатов в пяти областях. Медали и дипломы из-за коронавирусных ограничений они получат в родных странах, через посольства Швеции или из рук бывших лауреатов.  

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие новых рецепторов-4

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации составит примерно 1,5 миллиона долларов.  

# Нобелевская премия # Дэвид Джулиус # Ардем Патапутян # Фотофакт

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