Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие новых рецепторов

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины в 2021 году присудили за открытие новых рецепторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог и нейробиолог Ардем Патапутян открыли рецепторы, реагирующие на температуру и прикосновения. В течение недели в режиме онлайн будут объявлены имена лауреатов в пяти областях. Медали и дипломы из-за коронавирусных ограничений они получат в родных странах, через посольства Швеции или из рук бывших лауреатов.