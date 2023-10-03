За изучение электронов и природы света – стало известно, кто получил Нобелевскую премию по физике

В 2024 году она присуждена интернациональной группе ученых: Пьеру Агостини, который работает в США, Ференцу Краушу, занимающемся наукой в Германии, и Анн Л’юель из Лундского университета Швеции. Они получат ее за изучение электронов и природы света. Исследования позволили наблюдать за процессами, которые протекают настолько быстро, что ранее за ними невозможно было уследить. Завтра мир узнает лауреата или лауреатов Нобелевской премии по химии.