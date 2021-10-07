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Нобелевская премия – 2021. Кто стал лауреатом награды в области литературы?

07 октября 2021 14:18
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Нобелевский комитет 7 октября объявил лауреата премии по литературе. В 2021 году ее получит танзаниец Абдулразак Гурна, который сейчас живет в Англии. Любителям литературы его имя вряд ли о чем то говорит. Но теперь стоит исправить этот пробел.

Нобелевская премия – 2021. Кто стал лауреатом награды в области литературы?-1

А «Нобеля» он получит за «бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженца в пропасти между культурами и континентами», что весьма актуально в свете последних событий в мире.

# Нобелевская премия # Фотофакт

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