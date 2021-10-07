Нобелевская премия – 2021. Кто стал лауреатом награды в области литературы?

Нобелевский комитет 7 октября объявил лауреата премии по литературе. В 2021 году ее получит танзаниец Абдулразак Гурна, который сейчас живет в Англии. Любителям литературы его имя вряд ли о чем то говорит. Но теперь стоит исправить этот пробел.