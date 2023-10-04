Назвали лауреатов Нобелевской премии по химии

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года объявлены ученые, открывшие и синтезировавшие так называемые квантовые точки, пишет РИА Новости.

Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук присудил премию по химии открывшим и синтезировавшим нанометровые полупроводниковые кристаллы трем ученым: выходец из СССР Алексей Екимов, Луис Брюс и Мунги Бавенди.

Квантовые точки имеют широкое применение в современных технологиях. И как поясняет Нобелевский комитет, они «распространяют свет от телевизоров и светодиодных ламп, а также могут помочь хирургам при удалении опухолей».

Алексей Екимов в период своей работы в ленинградском Государственном оптическом институте имени Вавилова в 1981 году первый в мире смог вырастить в стеклах квантовые точки в виде крошечных кристаллов хлорида меди. В данный момент Екимов работает в американской компании Nanocrystals Technology в городе Нью-Йорк.