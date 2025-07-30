Аренда жилья или покупка своей недвижимости? Эксперт рассказала, что выбирает молодёжь

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Анна Федорович, риэлтер:

Я больше работаю, конечно, с продавцами квартир на вторичном рынке. Соответственно, без работы я не скучаю. Продавали и покупали люди и на рынке падающем, и на растущем, то есть всегда кто-то продает и покупает. И когда есть кредиты, больше на рынке покупателей, которые могут просто купить, ничего своего не продавая. Нет кредитов, люди идут больше в обмен. Что-то маленькое купить, доложить – купить большое, а большое разъезжается на маленькие и так далее. Сейчас рынок, наверное, покупателя. На рынке сейчас не так много интересных предложений, есть люди с деньгами, с чистыми деньгами, с накоплениями, с кредитом, то есть покупателей много, а купить, выбрать – не так. Соответственно, может быть, это один из факторов роста цен на сегодняшний день.

Евгений Пустовой:

А ваш среднестатистический портрет покупателей, это кто?

Анна Федорович:

Помолодел покупатель, 30-35, до 30 есть покупатели, которые покупают с первоначальным взносом и привлечением кредита.