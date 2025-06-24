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В Минске с начала 2025 года свыше 320 человек получили арендное жильё

24 июня 2025 18:03
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В Минске с начала 2025 года свыше 320 человек получили арендное жилье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Квадратные метры предоставляют нуждающимся, в том числе молодым специалистам. Первые в очереди – медики, педагоги, работники сферы культуры. Такая поддержка государства позволяет молодым специалистам решить жилищный вопрос и закрепиться на рабочих местах.

В Минске с начала 2025 года свыше 320 человек получили арендное жильё-2

Кирилл Сальмаков приехал в столицу учиться более 10 лет назад. Получил образование и остался работать в школе. Он руководитель по военно-патриотическому воспитанию. Сначала жил в общежитии, затем снимал квартиру, но все это время мечтал о собственных квадратах. И вот планы осуществились. Молодому педагогу выделили арендную двухкомнатную квартиру.

В Минске с начала 2025 года свыше 320 человек получили арендное жильё-4

Кирилл Стальмаков, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 28:
Здесь был вариант, сдавался целый дом и предложили квартиру. Немножко далековато от места работы, но я на машине, мне удобно. Большим плюсом стало то, что дом новый.

Арендное жилье предоставляют нуждающимся, в том числе молодым специалистам. Это работники востребованных профессий: педагоги, медики, учителя, представители сферы культуры. Таким образом на местах стараются поддержать кадры и закрепить в дальнейшем. Фонд арендного жилья в столице постоянно расширяется.

В Минске с начала 2025 года свыше 320 человек получили арендное жильё-6

Михаил Ракутин, корреспондент:
В Партизанском районе на улице Геологической идет активное строительство группы жилых домов. В третьей очереди будет и арендное жилье для предприятий. Сейчас идет опрос желающих принять участие в строительстве.

Подробности в видео.

# Недвижимость # Молодые специалисты

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