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Лукашенко подписал Закон о риелторской деятельности

12 мая 2025 19:50
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В Беларуси появится новый орган самоуправления – Палата риелторов. Соответствующий закон подписал Александр Лукашенко. В структуру Палаты риелторов будет включено общее собрание, правление, председатель и ревизионная комиссия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал Закон о риелторской деятельности-2

Подготовка данного акта была обусловлена необходимостью комплексного урегулирования отношений, связанных с оказанием риелторских услуг. Упраздняется институт агентов по операциям с недвижимостью. Также новый закон предусматривает, что теперь риелтор не обязан иметь профильное образование. Им сможет стать гражданин с любым высшим образованием, прошедший обучающие курсы в сфере недвижимости и сдавший аттестационный экзамен.

# Закон # Недвижимость

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