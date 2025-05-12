Лукашенко подписал Закон о риелторской деятельности

В Беларуси появится новый орган самоуправления – Палата риелторов. Соответствующий закон подписал Александр Лукашенко. В структуру Палаты риелторов будет включено общее собрание, правление, председатель и ревизионная комиссия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовка данного акта была обусловлена необходимостью комплексного урегулирования отношений, связанных с оказанием риелторских услуг. Упраздняется институт агентов по операциям с недвижимостью. Также новый закон предусматривает, что теперь риелтор не обязан иметь профильное образование. Им сможет стать гражданин с любым высшим образованием, прошедший обучающие курсы в сфере недвижимости и сдавший аттестационный экзамен.