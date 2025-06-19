Лукашенко подписал указ, позволяющий гражданам приобретать в собственность арендное жильё

Документ, которого ждали. Гражданам наиболее востребованных профессий будет предоставлено право приобретения в собственность арендного жилья при определенных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая возможность появляется у жителей населенных пунктов с численностью до 20 тысяч человек (кроме Минского района). Соответствующий указ подписал глава государства.

Выкуп арендного жилья будет возможен, в частности, при наличии оснований для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий, стажа работы в организации, которая предоставляет дом или квартиру, и срока проживания в таком жилье не менее 10 лет. Определен и ряд других требований. Оплату стоимости арендного жилья можно будет произвести в рассрочку на 15 лет, а также использовать на данные цели чеки «Жилье» и средства семейного капитала.

Местные исполнительные и распорядительные органы, госорганы (организации) будут наделены правом передачи в собственность нанимателей расположенных на селе одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах государственного жилого фонда, эксплуатируемых более 10 лет и требующих капремонта. При этом такое жилье, предоставленное на время трудовых отношений, может быть передано в собственность граждан, имеющих стаж работы не менее 5 лет в организации, выделившей жилое помещение.