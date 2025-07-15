В Беларуси растёт спрос на деревянные домокомплекты

В Беларуси растет спрос на доступное жилье. В лесхозах Минской области наращивают производство деревянных домокомплектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Такие постройки снова в тренде. Сегодня в пяти лесхозах центрального региона налажен выпуск домокомплектов. Объекты возводят в максимально короткие сроки. Современные линии деревообработки позволяют на месте производить готовые элементы для сборки домов. Это сокращает сроки изготовления и затраты.

Елена Крейнис: Этот дом, для которого мы сейчас вагонку покупаем, мне подарил муж на наш 21 год совместной жизни. Было это 2,5 года назад. Дом пришлось, поскольку он оказался старым, снести и построить целиком новый. Нужно сохранить такой деревенский антураж. Когда в доме пахнет деревом, заходишь – и это совсем не то, что бетонная квартира.

Вероника Покуть, начальник торговой сети Копыльского опытного лесхоза:

Мы предоставляем клиенту паспорт изделия, необходимую документацию по плану сборки. Поэтому клиенту остается только сделать проект и подать в соответствующие организации. Льготное кредитование на данный момент действует в Республике Беларусь под 4 % на 3 года, 500 базовых величин.

С начала года в Минской области выпустили 22 домокомплекта и 24 банекомплекта.