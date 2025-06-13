Белорусы добились справедливости! Как государство помогло простым рабочим получить своё жильё?

Не самый простой и быстрый вариант решения квартирного вопроса, но все же эта история со счастливым финалом. Сотрудникам предприятия «Камволь» вручили ключи от долгожданных квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Локация идеальная – всего в нескольких шагах от предприятия, где трудятся новоселы. Но путь к этому празднику для 45 семей оказался с препятствиями. Как их удалось преодолеть – репортаж Анастасии Близнюк.

Этот современный дом по улице Солнечной когда-то был общежитием для работников предприятия «Камволь». Несколько лет назад городские власти решили реконструировать объект в многоквартирный жилой дом с возможностью долевого строительства. Среди новоселов и сотрудники комбината.

Дмитрий и Яна Портянко – счастливые обладатели новых квадратных метров. Глава семьи пришел на предприятие молодым специалистом и сразу встал на очередь на жилье. Когда предложили долевое строительство, долго не думал. Привлекла локация: рядом парк, школа для детей. И самое главное, дом находится в шаговой доступности от работы.

Дмитрий Портянко, начальник электроцеха ОАО «Камволь»:

Квартира хорошая, мне очень нравится. Светлая, высокие потолки. Детки и супруга довольны. Я тоже доволен. По стоимости, я считаю, нормальная, адекватная цена.

Однако собственное жилье пришлось ждать долго, так как строительные работы то и дело приостанавливали. Возник ряд трудностей, в том числе и финансовых. Возмущенные дольщики даже записали коллективное видеообращение и разместили его в одной из социальных сетей. Вопрос взяли на контроль. Благодаря совместным усилиям местных органов власти и концерна «Беллегпром» работы удалось завершить. Дмитрий Портянко:

Все были очень недовольные, отчаянные. Потому что хотелось поскорее построить свое жилье, чтобы оно было свое и быстрее. И детки тоже ждали. Писали жалобы, обращались, чтобы как-то ускорить это строительство. Наконец-то дождались своих ключей. Все 113 квартир уже распроданы. Людмила Поддубская – одна из тех, кто с нетерпением ждал окончания строительных работ. Женщина трудится на предприятии больше 30 лет. О собственном жилье мечтала давно, и наконец мечта сбылась.

Людмила Поддубская, прядильщица ОАО «Камволь»:

Предложили это строительство, и я согласилась. Здесь рядом с работой, здесь все свои. Поэтому вопрос стоял однозначно, что надо строить. Эмоции не передать, это волнение, не верится, но очень радостное волнение, думаю, все будет хорошо, будем жить и радоваться новой квартирой.