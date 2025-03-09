Заброшек быть не должно – поручение Лукашенко. Как в Беларуси наводят жилищный порядок?

Вернемся к основному политическому событию недели – это назначение нового состава правительства – и к тем поручениям Президента, которые были адресованы всем и лично каждому. В понедельник глава государства назначил экономический блок, разложив буквально по полочкам, над чем предстоит работать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, основная задача – обеспечить экономический рост в стране и привлекать инвестиции. Из более локальных задач – разобраться с ветхим жильем, заброшкой и взять под контроль буквально каждый клочок земли. Президент поручил решить этот вопрос в течение следующей пятилетки. По последним данным комитета по имуществу, сейчас в Беларуси около 25 тысяч пустующих домов. Все они внесены в единый реестр, где желающие приобрести недвижимость могут присмотреться к будущей покупке. Больше всего такого жилья в Брестской области – более 4,5 тысячи. А меньше всего пустующих домов в Минской области. В среднем начальная стоимость продажи составляла чуть больше тысячи рублей. А если постараться, купить недвижку можно и за одну базовую, и таких случаев немало. Мы уже не раз рассказывали о таких сделках. Но надо быть готовым, что на сдачу новоиспеченный владелец получит и соответствующие хлопоты. Но в любом случае эксперимент удался, белорусы активно подключились к процессу. В итоге некоторые населенные пункты в прямом смысле переродились – из погибающих перешли в разряд возрождающихся. В одной из таких деревень на неделе побывала наша съемочная группа. Галина Буро расскажет, почему белорусам важно иметь свой угол и как родная земля придает силы и уверенность.

Представьте, вы просыпаетесь утром под пение птиц, а за окном Беловежская пуща. И жители деревни Вороничи Свислочского района уже воплотили эту картинку в реальность. Умирающий населенный пункт сегодня получил вторую жизнь благодаря 116-му указу Президента. Почти все ветхие пустующие дома в живописном месте раскуплены всего за 1 базовую величину, сегодня это 42 рубля. Деревня в режиме апгрейда.

Виктор Акудович, председатель Порозовского сельского исполнительного комитета:

Купил дом врач и планирует в ближайшее время уйти на пенсию, отойти от дел, здесь собирается реконструировать дом. Директор фирмы купил, к примеру, предприниматели. По трем домам все-таки люди написали уведомление, что будут ухаживать за домовладениями, и мы дали людям возможность реабилитироваться и навести порядок. И вы знаете, мы не ошиблись.

Это видео жительница Свислочи Наталья Салейко сняла летом, когда только купила два домика в деревне Полонка. Решила, лосенок – хороший знак, давней мечте о личном подсобном хозяйстве суждено исполниться.

Посадила голубику, всю поподписывала, в том году уже попробовала. Кустов голубики больше сотни, плантация клубники и прочие плодоовощные культуры, есть даже киви и любимый кедр – достался бонусом к недвижимости и подтолкнул к идее создать кедровую аллею по периметру участка. Это в планах, но и сегодня ее земельные наделы не узнать. Были заросли и запустение – теперь окультуренная земля. Все своими руками.

Наталья Салейко, жительница Свислочи:

Я сама научилась пилить, косить. Я всегда хотела домик в деревне, но первое время не получалось – дети маленькие были. А потом как-то уже пошли учиться, постарше стали, самостоятельные, объявление увидела в интернете и решила купить. Низкая цена домиков в деревне манит тех, кто давно присматривался к загородной жизни, но сдерживал финансовый вопрос. Теперь же сельская местность оживает и хорошеет на глазах.