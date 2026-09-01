Новости по тегу #Наталья Апончук

Победу в этом году праздновала команда Советского района, однако все участники получили незабываемые эмоции, подарки и мотивацию на будущие победы.
С каждым годом проект «БрэйнБатл» становится все более популярным. Основная цель мероприятия – популяризация ценностей и знаний истории спорта.
На днях издательство «Беларусь» при поддержке Национального олимпийского комитета Республики Беларусь и Белорусской олимпийской академии представили новые книги из серии «Успех в спорте – успех в жизни».
Победителями стали представители Гродненской области.
9 команд школьников со всех районов столицы смогли проверить свои знания о спорте.
07 октября 2026 16:58
07 октября 2026 15:47
07 октября 2026 15:15
07 октября 2026 14:59
07 октября 2026 14:43
07 октября 2026 14:25
07 октября 2026 14:06
07 октября 2026 14:06