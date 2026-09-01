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Новости по тегу #Наталья Апончук

В штаб-квартире НОК прошел «Олимпийский урок – 2026» для школьников
01 сентября 2026 20:11

В штаб-квартире НОК прошел «Олимпийский урок – 2026» для школьников

В НОК Беларуси прошёл финал республиканского турнира «БрэйнБатл»
27 мая 2025 20:29

В НОК Беларуси прошёл финал республиканского турнира «БрэйнБатл»

Книги для тех, кто хочет больше узнать про олимпийские виды спорта – знакомим с новинками
02 ноября 2024 14:16

Книги для тех, кто хочет больше узнать про олимпийские виды спорта – знакомим с новинками

Определились призёры интеллектуального турнира «Вытокi-Квіз»
02 октября 2024 18:29

Определились призёры интеллектуального турнира «Вытокi-Квіз»

В НОК Беларуси прошёл «Олимпийский урок» для школьников
02 сентября 2024 18:57

В НОК Беларуси прошёл «Олимпийский урок» для школьников

В Пружанах в рамках фестиваля «Вытокi» проходит спортивно-исторический квест
07 июня 2024 14:23

В Пружанах в рамках фестиваля «Вытокi» проходит спортивно-исторический квест

Посиделки у костра и ужин с запахом дымка. Как в Беларуси организовали работу детских лагерей летом?
02 июня 2024 18:21

Посиделки у костра и ужин с запахом дымка. Как в Беларуси организовали работу детских лагерей летом?

«Школа юного олимпийца» – уникальная новинка об истории Олимпийских игр и достижениях белорусов
25 мая 2024 13:30

«Школа юного олимпийца» – уникальная новинка об истории Олимпийских игр и достижениях белорусов

Представители пяти стран встретились на международном олимпийском форуме в Минске
01 ноября 2023 20:26

Представители пяти стран встретились на международном олимпийском форуме в Минске

Определились победители и призёры республиканского турнира «БрэйнБатл»
02 мая 2023 19:54

Определились победители и призёры республиканского турнира «БрэйнБатл»

Олимпийская академия подвела итоги «Марафона олимпийского образования 2.0». На что направлен проект?
07 декабря 2022 15:18

Олимпийская академия подвела итоги «Марафона олимпийского образования 2.0». На что направлен проект?

Развитие не только физическое, но и умственное. НОК провёл интеллектуальные игры. Вот как это было
12 мая 2022 20:00

Развитие не только физическое, но и умственное. НОК провёл интеллектуальные игры. Вот как это было