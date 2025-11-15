Как готовят легендарный белорусский хлеб? Побывали на хлебозаводе «Автомат»

Алина Трус, корреспондент:

Вкус классического «Водара» знают многие. Заварной хлеб из смеси качественной муки покорил сердца белорусов. Его выпекают уже 20 лет на одном из старейших хлебозаводов страны «Автомат».

Предприятие работает 85 лет и не переставало кормить соотечественников даже в период Великой Отечественной войны. Производство белорусского хлеба – это сочетание многолетних традиций, современных технологий и строгого контроля качества. Ежедневно здесь производят тонны хлеба.

Узнаем, какой путь проходит ароматный продукт перед тем, как попасть к нам на стол. Мы в тестомесильном отделении, где можно понаблюдать за начальными этапами производства «Водара». В огромных емкостях до пяти тонн опары.

Татьяна Богуш, начальник производственно-технологической лаборатории хлебозавода:

Это идет процесс брожения теста, который длится от трех до трех с половиной часов. Здесь набирается вкус и аромат нашего будущего хлеба. Производство одной булки хлеба занимает около 20 часов. Хлеб мы готовим только на натуральных заквасках. Приготовление заквасок занимает до 12 часов. Поэтому натуральные закваски, местное сырье, опыт наших специалистов позволяют нам выпускать нашу вкусную продукцию и радовать наших потребителей.