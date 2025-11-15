До Жодино и Борисова пустят дополнительные автобусы из Минска

Государство усиливает контроль за перевозками пассажиров от станции метро «Уручье» в направлении Жодино и Борисова. Принято решение нарастить автобусный парк и упростить покупку билетов, что должно повысить комфорт и доступность поездок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Минский облисполком получит 15 новых междугородних автобусов. Их направят на наиболее загруженные направления. А вот билеты станут доступны на остановках и онлайн. Такая мера упростит посадку. Ожидается, что между столицей и городом – спутником Смолевичи будут курсировать электробусы.

Лукашенко приказал разобраться с очередями на маршрутки.

Очереди из ожидающих пассажиров на маршрутах от «Уручья» в сторону близлежащих населенных пунктов стали привычным явлением. Навести порядок ответственным поручил Президент.

Юрий Кульвановский, директор филиала «Автомобильный парк №18» ОАО «Миноблавтотранс»:

В предприятии «Минобавтотранс» рассматривается вопрос по электрификации маршрута Минск – Смолевичи. «Белкоммунмаш» в ближайшее время собирается представить опытный образец электробусов для пригородного сообщения пассажировместимостью до 38 сидячих и около 80 стоячих мест.

Увеличение регулярности рейсов, расширение автобусного парка и внедрение современных технологий создают более комфортные условия для пассажиров.