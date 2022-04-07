Смогли даже увидеть олимпийцев! НОК и Белорусская олимпийская академия провели акцию для юных белорусов
Новости Беларуси. Олимпийское образование эффективно тогда, когда начинается с детской скамьи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская олимпийская академия совместно с Национальным олимпийским комитетом презентовала трехступенчатое мероприятие, цель которого – многовекторное олимпийское образование.
В штаб-квартире НОК состоялась международная научно-практическая конференция с онлайн-участием российских специалистов. В процессе заседания были подняты вопросы научно-исследовательской работы, методики и практики по развитию физической культуры, а также спорта высших достижений.
Акцент был сделан на олимпийском образовании в системе межкультурного воздействия. Следующая ступень – олимпийский урок. В школах Беларуси говорили об олимпизме. Максим Недосеков и Анастасия Мирончик-Иванова стали гостями в школе № 224 Минска. А ученики третьих классов школы-сада № 31 пришли в НОК.
Наталья Апончук, директор Белорусской олимпийской академии:
Мы уже второй год эту акцию проводим широко, масштабно, на всю республику. Начиная с 4 апреля, заканчивая 8-м. Мы получаем от педагогов их фотографии, отчет об их участии в нашей акции. На сегодня мы получили более 300 уже фотографий, уже более 1 000 учреждений образования провели у себя вот такой вот олимпийский урок со своими детками. И их отзывы тоже положительные, всем очень интересно, просят еще.
Завершилось широкомасштабное мероприятие диалоговой площадкой в училище олимпийского резерва в Плещеницах, где теория переплелась с практической составляющей в лице серебряного призера Пекина Антона Смольского.