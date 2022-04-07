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Смогли даже увидеть олимпийцев! НОК и Белорусская олимпийская академия провели акцию для юных белорусов

07 апреля 2022 20:19
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Новости Беларуси. Олимпийское образование эффективно тогда, когда начинается с детской скамьи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская олимпийская академия совместно с Национальным олимпийским комитетом презентовала трехступенчатое мероприятие, цель которого – многовекторное олимпийское образование.  

Смогли даже увидеть олимпийцев! НОК и Белорусская олимпийская академия провели акцию для юных белорусов-1

В штаб-квартире НОК состоялась международная научно-практическая конференция с онлайн-участием российских специалистов. В процессе заседания были подняты вопросы научно-исследовательской работы, методики и практики по развитию физической культуры, а также спорта высших достижений.  

Смогли даже увидеть олимпийцев! НОК и Белорусская олимпийская академия провели акцию для юных белорусов-4

Акцент был сделан на олимпийском образовании в системе межкультурного воздействия. Следующая ступень – олимпийский урок. В школах Беларуси говорили об олимпизме. Максим Недосеков и Анастасия Мирончик-Иванова стали гостями в школе № 224 Минска. А ученики третьих классов школы-сада № 31 пришли в НОК.  

Смогли даже увидеть олимпийцев! НОК и Белорусская олимпийская академия провели акцию для юных белорусов-7

Наталья Апончук, директор Белорусской олимпийской академии:  
Мы уже второй год эту акцию проводим широко, масштабно, на всю республику. Начиная с 4 апреля, заканчивая 8-м. Мы получаем от педагогов их фотографии, отчет об их участии в нашей акции. На сегодня мы получили более 300 уже фотографий, уже более 1 000 учреждений образования провели у себя вот такой вот олимпийский урок со своими детками. И их отзывы тоже положительные, всем очень интересно, просят еще.  

Смогли даже увидеть олимпийцев! НОК и Белорусская олимпийская академия провели акцию для юных белорусов-10

Завершилось широкомасштабное мероприятие диалоговой площадкой в училище олимпийского резерва в Плещеницах, где теория переплелась с практической составляющей в лице серебряного призера Пекина Антона Смольского.  

# Государственная политика в области спорта # общество # Наталья Апончук # Анастасия Мирончик-Иванова # Максим Недосеков # Антон Смольский # Фотофакт

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