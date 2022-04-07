Смогли даже увидеть олимпийцев! НОК и Белорусская олимпийская академия провели акцию для юных белорусов

Наталья Апончук, директор Белорусской олимпийской академии:

Мы уже второй год эту акцию проводим широко, масштабно, на всю республику. Начиная с 4 апреля, заканчивая 8-м. Мы получаем от педагогов их фотографии, отчет об их участии в нашей акции. На сегодня мы получили более 300 уже фотографий, уже более 1 000 учреждений образования провели у себя вот такой вот олимпийский урок со своими детками. И их отзывы тоже положительные, всем очень интересно, просят еще.