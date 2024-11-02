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Книги для тех, кто хочет больше узнать про олимпийские виды спорта – знакомим с новинками

02 ноября 2024 14:16
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Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид».

На днях издательство «Беларусь» при поддержке Национального олимпийского комитета Республики Беларусь и Белорусской олимпийской академии представили новые книги из серии «Успех в спорте – успех в жизни».

Книги для тех, кто хочет больше узнать про олимпийские виды спорта – знакомим с новинками-2

Наталья Апончук, председатель общественного объединения «Белорусская олимпийская академия»:
В серии уже вышло две книги, которые рассказывают об олимпийских видах спорта. Они разделены на летние олимпийские виды спорта и зимние олимпийские виды спорта. Сама по себе серия является уникальной, потому что у нас в стране не было такой литературы, которая в популярной, интересной манере и форме рассказывала бы о видах спорта и об олимпийском движении.

Книги для тех, кто хочет больше узнать про олимпийские виды спорта – знакомим с новинками-4

Книги в увлекательной форме знакомят читателей с зимними и летними видами спорта, включенными в олимпийскую программу. В издании представлено большое количество красочных иллюстраций и исторических фактов, а также полезная информация. Каждый сможет выбрать себе интересное занятие, возможно, покорить олимпийские вершины или просто стать преданным болельщиком.

Далее смотрите в видео.

# Наталья Апончук # Книги

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