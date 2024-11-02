Книги для тех, кто хочет больше узнать про олимпийские виды спорта – знакомим с новинками

Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид».

На днях издательство «Беларусь» при поддержке Национального олимпийского комитета Республики Беларусь и Белорусской олимпийской академии представили новые книги из серии «Успех в спорте – успех в жизни».