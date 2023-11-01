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Представители пяти стран встретились на международном олимпийском форуме в Минске

01 ноября 2023 20:26
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Студенты и магистранты из пяти стран собрались в Минске на международный олимпийский форум. В течение двух дней молодежь обсудит и поделится идеями о более плотной интеграции спорта и образовательного процесса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представители пяти стран встретились на международном олимпийском форуме в Минске-1

Просто придумать проект недостаточно. Нужно обосновать его практическую ценность коллегам. А потом с учетом их замечаний довести дело до ума и воплотить в жизнь. Такая схема сработала с инициативой по продвижению прыжков на батуте.

Представители пяти стран встретились на международном олимпийском форуме в Минске-4

Наталья Апончук, директор Белорусской олимпийской академии:
Сейчас это вылилось уже в готовые занятия для дошкольников в прыжках на батуте, обучение правильности элементов вида спорта, изучение истории. То есть уже у нас готовый есть материал для педагогов. То есть уже под кураторством олимпийской академии, экспертов, уже больше, наверное, связанных с педагогической составляющей, разработаны готовые конспекты занятий для педагогов.

Представители пяти стран встретились на международном олимпийском форуме в Минске-7

Конференция проходит сразу на двух площадках – в Национальном олимпийском комитете и университете физической культуры. Кроме белорусов и россиян, в обмене идеями участвуют представители Азербайджана, Узбекистана и Китая.

# Международное сотрудничество # Наталья Апончук # Фотофакт

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