Представители пяти стран встретились на международном олимпийском форуме в Минске

Студенты и магистранты из пяти стран собрались в Минске на международный олимпийский форум. В течение двух дней молодежь обсудит и поделится идеями о более плотной интеграции спорта и образовательного процесса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Просто придумать проект недостаточно. Нужно обосновать его практическую ценность коллегам. А потом с учетом их замечаний довести дело до ума и воплотить в жизнь. Такая схема сработала с инициативой по продвижению прыжков на батуте.

Наталья Апончук, директор Белорусской олимпийской академии:

Сейчас это вылилось уже в готовые занятия для дошкольников в прыжках на батуте, обучение правильности элементов вида спорта, изучение истории. То есть уже у нас готовый есть материал для педагогов. То есть уже под кураторством олимпийской академии, экспертов, уже больше, наверное, связанных с педагогической составляющей, разработаны готовые конспекты занятий для педагогов.