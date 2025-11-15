Беларусь приветствует решение Польши возобновить работу закрытых пунктов пропуска – МИД

Совещание, посвященное ситуации на границе с государствами Евросоюза, прошло по поручению Президента. Оно состоялось под руководством премьер-министра Александра Турчина и госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие также приняли главы Министерства иностранных дел, Госпогранкомитета, Государственного таможенного комитета и КГБ Беларуси. Детально обсуждались состояние и перспективы развития ситуации на границе. Подробности сообщили в МИДе.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

На этом фоне приветствуем решение властей Республики Польша о возобновлении работы закрытых ранее двух пунктов пропуска через белорусско-польскую границу для перемещения людей, транспортных средств и грузов. Это решение окажет положительное влияние прежде всего на приграничную торговлю.

Данный шаг является проявлением конструктивного отношения Польши, направленного прежде всего на чаяния собственных граждан. К сожалению, мы не наблюдаем аналогичного подхода со стороны литовских властей, которые продолжают игнорировать интересы собственных граждан.

Убеждены, что решение Польши – это только первый шаг к развитию нашего двустороннего взаимодействия. Опыт показывает, за развитием контактов между людьми, а то и раньше, неизбежно следует углубление политического сотрудничества.