Беларусь приветствует решение Польши возобновить работу закрытых пунктов пропуска – МИД
Совещание, посвященное ситуации на границе с государствами Евросоюза, прошло по поручению Президента. Оно состоялось под руководством премьер-министра Александра Турчина и госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие также приняли главы Министерства иностранных дел, Госпогранкомитета, Государственного таможенного комитета и КГБ Беларуси. Детально обсуждались состояние и перспективы развития ситуации на границе. Подробности сообщили в МИДе.
Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
На этом фоне приветствуем решение властей Республики Польша о возобновлении работы закрытых ранее двух пунктов пропуска через белорусско-польскую границу для перемещения людей, транспортных средств и грузов. Это решение окажет положительное влияние прежде всего на приграничную торговлю.
Данный шаг является проявлением конструктивного отношения Польши, направленного прежде всего на чаяния собственных граждан. К сожалению, мы не наблюдаем аналогичного подхода со стороны литовских властей, которые продолжают игнорировать интересы собственных граждан.
Убеждены, что решение Польши – это только первый шаг к развитию нашего двустороннего взаимодействия. Опыт показывает, за развитием контактов между людьми, а то и раньше, неизбежно следует углубление политического сотрудничества.
Сегодня между Беларусью и Польшей действуют два погранперехода – «Тересполь» и «Кукурыки». Еще два, «Кузница Белостоцкая» и «Бобровники», были закрыты в 2021 и 2023 годах соответственно. О том, что они возобновят работы в ночь на понедельник, официальное уведомление от польской стороны получили Госпогранкомитет и Таможенный комитет.
Беларусь к этому готова. Открытие границы с Польшей происходит на фоне закрытия Литвой своих таможенных коридоров. Ранее Вильнюс проявил инициативу нормализовать обстановку, в связи с чем глава белорусского государства поручил организовать переговоры. Как сообщалось накануне, Литва пока не ответила на предложение по их проведению.