«Школа юного олимпийца» – уникальная новинка об истории Олимпийских игр и достижениях белорусов

Вера Позняк, корреспондент: Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».

«Школа юного олимпийца» – уникальная книга, которая собрала в себе всю историю олимпийского движения, белорусского спорта и достижений наших спортсменов на олимпийских аренах. Новинка вышла в серии «Белорусская детская энциклопедия».

Наталья Апончук, председатель общественного объединения «Белорусская олимпийская академия»:

Издание вышло при поддержке Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, Белорусской олимпийской академии, Министерства информации Республики Беларусь. Издание было выпущено нашим издательством «Беларусь» и было поддержано нашими педагогами, которые сегодня максимально используют полезность нашей книги. Книга будет полезна не только детям, но и взрослым, любителям спорта, истории, любителям истории олимпийского движения, всем болельщикам, спортсменам. Каждый для себя найдет ту информацию, которая будет для него полезна и нова.