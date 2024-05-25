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«Школа юного олимпийца» – уникальная новинка об истории Олимпийских игр и достижениях белорусов

25 мая 2024 13:30
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Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».

«Школа юного олимпийца» – уникальная новинка об истории Олимпийских игр и достижениях белорусов-1

«Школа юного олимпийца» – уникальная книга, которая собрала в себе всю историю олимпийского движения, белорусского спорта и достижений наших спортсменов на олимпийских аренах. Новинка вышла в серии «Белорусская детская энциклопедия».

«Школа юного олимпийца» – уникальная новинка об истории Олимпийских игр и достижениях белорусов-4

Наталья Апончук, председатель общественного объединения «Белорусская олимпийская академия»:
Издание вышло при поддержке Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, Белорусской олимпийской академии, Министерства информации Республики Беларусь. Издание было выпущено нашим издательством «Беларусь» и было поддержано нашими педагогами, которые сегодня максимально используют полезность нашей книги. Книга будет полезна не только детям, но и взрослым, любителям спорта, истории, любителям истории олимпийского движения, всем болельщикам, спортсменам. Каждый для себя найдет ту информацию, которая будет для него полезна и нова.

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# Книги # общество # Вера Позняк # Наталья Апончук

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