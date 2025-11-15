Литовские тягачи в знак протеста проехались по улицам Вильнюса

В случае открытия границы Польша получит монопольное положение в транзите на фоне решения Литвы изолировать себя. Вильнюс осознает, в каком бедственном положении находится, и назвал решение Варшавы ударом ниже пояса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, держа границу с нашей страной на замке, литовские власти продолжат терять авторитет и плодить недовольство среди своих же граждан. По улицам литовской столицы проехали десятки тягачей. Автоперевозчики назвали это не акцией протеста и не митингом, а тихим трауром.

Цель перформанса – обратить внимание на застрявших в Беларуси перевозчиков и показать, что бизнесу нужна помощь государства. По мнению этих водителей, официальные организации транспортного сектора предпочитают отмалчиваться, и проблема никак не решается.

Правительство Литвы предварительно до 30 ноября закрыло последние два КПП на границе с Беларусью. На территории нашей страны на специальных стоянках остаются более 1 000 литовских фур.