Инклюзивный футбол! Узнали, как проходила реализация проекта по футболу на электроколясках
Первая в Беларуси команда по футболу на электроколясках создана в Витебске. О подробностях расскажут наши гости.
В студии программы «Новое утро» на РТР Эдуард Аветисян, председатель правления Витебской областной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов», и волонтер Павел Мурычев.
Алеся Алехнович, ведущая:
В первую очередь хочется вас поздравить с реализацией проекта, потому что это какие-то феноменальные сроки. Казалось бы, несколько месяцев назад мы виделись, и только как-то все это начиналось, а уже практически готово. Как процесс происходил?
Эдуард Аветисян, председатель правления Витебской областной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»:
Спасибо, что поздравили нас. Процесс прошел для меня очень удивительно, так легко. Мы многое не знали, но помогало очень много людей, которые с нами были рядом, наши также друзья, волонтеры. А потом мы ждали его осуществления, ждали изготовления колясок, ждали приезда колясок. И вот мы имеем уже такой автопарк, на котором можем полноценно тренироваться.
Алеся Алехнович:
Этот этап, получается, завершили. Какие следующие задачи стоят?
Эдуард Аветисян:
Следующая задача – это обучать людей, турниры, занятия. Я считаю, что этот спорт должен развиваться в Беларуси и как можно больше обхватывать, потому что мы уже тогда говорили, насколько он разнообразен. Турнир, который прошел недавно у нас в Беларуси. Было три команды, просто гости, дружеский матч. Но в нем принимали участие 13-летний игрок и 62-летняя женщина. И все это в трех командах на одном поле.
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