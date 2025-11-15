Инклюзивный футбол! Узнали, как проходила реализация проекта по футболу на электроколясках

Первая в Беларуси команда по футболу на электроколясках создана в Витебске. О подробностях расскажут наши гости.

В студии программы «Новое утро» на РТР Эдуард Аветисян, председатель правления Витебской областной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов», и волонтер Павел Мурычев.

Алеся Алехнович, ведущая:

В первую очередь хочется вас поздравить с реализацией проекта, потому что это какие-то феноменальные сроки. Казалось бы, несколько месяцев назад мы виделись, и только как-то все это начиналось, а уже практически готово. Как процесс происходил?