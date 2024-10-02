Определились призёры интеллектуального турнира «Вытокi-Квіз»

В финале принимали участие семь команд, в каждой по пять человек. Это ученики старших классов. Представлены были все регионы, а также Минск. Вопросы касались истории отечественного и мирового спорта. Интересные и малоизвестные факты призваны пробудить интерес у молодежи к физической культуре. В итоге тройку сильнейших замкнули столичные знатоки. Серебро получили могилевчане, в составе которых был действующий атлет Владислав Свяховский. Кандидат в мастера спорта по плаванию на квест пришел, чтобы расширить кругозор.

Владислав Свяховский, финалист турнира «Вытокi-Квіз»: Это хороший шанс узнать очень много не только о своем спорте, не только о своих кумирах, но и углубиться в другие виды спорта, узнать других олимпийских чемпионов, чемпионов мира.

Наталья Апончук, директор Белорусской олимпийской академии:

В этом году у нас уже второй опыт проведения такого турнира. Ребята очень заряжены на победу. Прошлогодний турнир сделал себе хорошую рекламу. И на областных этапах была битва между учреждениями образования, между районами. Я бы хотела отметить большое участие педагогов в подготовке команд. То, что у нас те же команды присутствуют, что и в прошлом году, говорит о том, что есть интерес у педагога, есть готовая отработанная система, которая работает. И ребята очень мотивированные.

Финал турнира проходил в Зале славы Национального олимпийского комитета. После напряженных умственных баталий участники смогли увидеть новые экспонаты музея и пообщаться со знаковыми фигурами белорусского спорта.