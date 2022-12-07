Олимпийская академия подвела итоги «Марафона олимпийского образования 2.0». На что направлен проект?

Новости Беларуси. Обменяться мнениями, предложить практические наработки и отметить лучших. Олимпийская академия подвела итоги проекта «Марафон олимпийского образования 2.0», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он реализовывался на протяжение всего года в разных дошкольных учреждениях по всей стране.

В фокусе внимания были главные олимпийские принципы. А рассказывали об олимпийских идеалах маленьким мальчикам и девочкам обычные педагоги. За 2022-й было собрано около 200 отчетов, авторы 70 лучших были приглашены в Национальный олимпийский комитет на итоговый форум. В программе мероприятия значились мастер-классы и лекции от ведущих спортивных специалистов.

Наталья Апончук, организатор мероприятия:

Пригласили сюда самых активных, креативных педагогов и учреждения образования, которые предоставили свои отчеты. В первой половине дня наши участники занимались в олимпийском трекинге. Это были четыре мастер-класса направленности не только спортивной, олимпийской, педагогической. Мы рассказывали нашим участникам о том, как максимально использовать социальные сети в своей работе, воспитании подрастающего поколения, в привлечении и воспитанников, и родителей, и педагогов.