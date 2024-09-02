В НОК Беларуси прошёл «Олимпийский урок» для школьников

9 команд школьников со всех районов столицы смогли проверить свои знания о спорте. В Национальном олимпийском комитете прошел традиционный «Олимпийский урок», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поучаствовать в интеллектуальном квизе могли школьники от 14 до 17 лет. Чтобы приехать сюда в День знаний, ребятам предстояло пройти отбор среди учебных заведений либо проявить себя в спорте. Некоторые из них оказались в Национальном олимпийском комитете впервые. Подобные инициативы позволяют в игровой форме приобщить детей к спорту, дать новые знания о достижениях своей страны.

Наталья Апончук, председатель Белорусской олимпийской академии: Формат этот очень полюбился и участникам, и организаторам. Решает очень много вопросов. И праздник, потому что все-таки это штаб-квартира Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Это торжественность самого дня. Ребята начинают учебный год с такого неформального общения. Плюс соревновательный момент между районами, командами. И самое главное, что мы преследуем, проводя в таком формате, мы рассказываем ребятам об олимпийском движении, о достижениях наших белорусских спортсменов на международных спортивных аренах.

Вячеслав Бабук, участник «Олимпийского урока»:

В подобных квизах принимаю участие не первый раз. А конкретно от олимпийского комитета в первый раз. Очень часто видел по телевизору, как награждают здесь спортсменов нашей страны, и всегда хотелось попасть сюда, прочувствовать это. Я считаю свой кругозор достаточно широким, думаю, в плане Олимпийских игр я тоже вполне много знаю, потому что часто наблюдаю за спортивными событиями.

В рамках «Олимпийского урока» также прошла презентация книги первого в истории белорусского спорта олимпийского чемпиона по гребле на каноэ Сергея Макаренко.