На Западе рассказали, что заставило Зеленского уехать в Грецию

В Великобритании высказались по поводу вероятной причины экстренного визита Владимира Зеленского в Грецию, пишет РИА Новости.
По словам британского военного аналитика Александра Меркуриса, недавний удар Москвы по украинским объектам, по всей видимости, мог истощить оставшиеся запасы ракет Patriot. В связи с этим Зеленский направился в Грецию.
Меркурис также указал на бессмысленность поставок новых систем ПВО и ракет к ним Киеву, проведя аналогию с попыткой надуть дырявый шар.
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