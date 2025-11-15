Прямой эфир

На Западе рассказали, что заставило Зеленского уехать в Грецию

15 ноября 2025 11:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На Западе рассказали, что заставило Зеленского уехать в Грецию-0

В Великобритании высказались по поводу вероятной причины экстренного визита Владимира Зеленского в Грецию, пишет РИА Новости.

По словам британского военного аналитика Александра Меркуриса, недавний удар Москвы по украинским объектам, по всей видимости, мог истощить оставшиеся запасы ракет Patriot. В связи с этим Зеленский направился в Грецию.

Меркурис также указал на бессмысленность поставок новых систем ПВО и ракет к ним Киеву, проведя аналогию с попыткой надуть дырявый шар.

Захарова: РФ ответит на запрет выдачи шенгенских виз

Трамп может конфисковать половину замороженных активов РФ – Конгресс США

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Захарова: РФ ответит на запрет выдачи шенгенских виз
15 ноября 2025 11:13

Захарова: РФ ответит на запрет выдачи шенгенских виз

Трамп может конфисковать половину замороженных активов РФ – Конгресс США
15 ноября 2025 10:35

Трамп может конфисковать половину замороженных активов РФ – Конгресс США

Каллас рассказала о выгоде продолжения российско-украинского конфликта
15 ноября 2025 09:58

Каллас рассказала о выгоде продолжения российско-украинского конфликта