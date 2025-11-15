На Западе рассказали, что заставило Зеленского уехать в Грецию

В Великобритании высказались по поводу вероятной причины экстренного визита Владимира Зеленского в Грецию, пишет РИА Новости.

По словам британского военного аналитика Александра Меркуриса, недавний удар Москвы по украинским объектам, по всей видимости, мог истощить оставшиеся запасы ракет Patriot. В связи с этим Зеленский направился в Грецию.

Меркурис также указал на бессмысленность поставок новых систем ПВО и ракет к ним Киеву, проведя аналогию с попыткой надуть дырявый шар.

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