Развитие не только физическое, но и умственное. НОК провёл интеллектуальные игры. Вот как это было

Новости Беларуси. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси состоялся финальный этап республиканского интеллектуального турнира «Брэйн Батл», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Семь команд, ведомые лидерами, известными белорусскими спортсменами, боролись за главный приз финального тура.

Интеллектуальная викторина – это возможность в доступной и развлекательной форме погрузиться в мир олимпийского движения и его историю. Участники конкурса проверяли свои знания в области белорусского и мирового спорта. Отметим, в турнире соревновались учащиеся средних специальных учреждений образования. В стартовых этапах отбора, которые прошли в областных городах, приняли участие 475 студентов из 75 команд. В финал отобрались лучшие из лучших.

Наталья Апончук, директор Белорусской олимпийской академии:

Некоторые вопросы удивили. Мы как организаторы, составляющие эти вопросы, не подозревали, что получим правильные ответы, поэтому нам очень приятно, что ребята готовились. Видно, что была серьезная подготовка. Мы планируем сделать это мероприятие традиционным и его ежегодно проводить. Я хочу подчеркнуть, что это были учащиеся специальных учреждений образования.

В каждой из семи команд был лидер – известная спортивная личность, главная задача которого сплотить, направлять и координировать действия. Максим Недосеков, Василиса Марзалюк, Иван Литвинович, Людмила Калинчик, Людмила Ананько, Инна Жукова справились с этой почетной миссией. В результате интеллектуальных баталий первое место завоевала команда «Великолепная пятерка» из Волковысского колледжа во главе с лидером Любовью Черкашиной.

Любовь Черкашина, лидер команды «Великолепная пятерка» (Волковыск):

Первое, что меня восхитило, – это то, как они были настроены. Второе – это то, как они были готовы. Третье, что меня в конце уже поразило, – девчонки сидели, поставили камеру и сказали, что мы сейчас снимем реакцию, как мы победили. Такие будут добиваться поставленной цели. Их уверенность будет брать города. Это очень круто.