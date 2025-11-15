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В США допустили, что Зеленский не вернется в Украину из зарубежного визита

15 ноября 2025 12:10
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В США допустили, что Зеленский не вернется в Украину из зарубежного визита-0

В Соединенных Штатах допускают, что Владимир Зеленский вместо возвращения в Украину предпочтет остаться в Греции, куда он направится 16 ноября, пишет РИА Новости.

Как указал американский военный аналитик Скотт Риттер, «украинское общество разрушается. И отвечающий за него Зеленский не сможет это пережить». На этом фоне, как он считает, не возвращение Зеленского обратно в Украину не выступает как нечто удивительное.

Авиаудары РФ по объектам украинской энергетики, а также скандалы из-за коррупции в той же сфере давят на власти страны, заметил Риттер.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский # Скотт Риттер

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