В Соединенных Штатах допускают, что Владимир Зеленский вместо возвращения в Украину предпочтет остаться в Греции, куда он направится 16 ноября, пишет РИА Новости.

Как указал американский военный аналитик Скотт Риттер, «украинское общество разрушается. И отвечающий за него Зеленский не сможет это пережить». На этом фоне, как он считает, не возвращение Зеленского обратно в Украину не выступает как нечто удивительное.

Авиаудары РФ по объектам украинской энергетики, а также скандалы из-за коррупции в той же сфере давят на власти страны, заметил Риттер.

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