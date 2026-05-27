Новости по тегу #Национальный художественный музей

На переднем плане сам Марк Захарович и его жена Белла. Она парит в воздухе, держась за его руку. Он почти буквально ступает по земле, но готов взлететь.
Новая выставка – это несколько сотен экспонатов, которые заняли четыре зала. Представлены не только предметы гардероба, но и парфюм, а также аксессуары.
Проект предусматривает обновление фасада с сохранением оригинальных форм и серьезную внутреннюю трансформацию здания.
Зрители впервые могут увидеть образ «Богоявление», десятилетиями хранившийся в музейных фондах.
Чтобы слабовидящие люди смогли прочувствовать произведения искусства, инклюзивную среду дополнили аудиогидом.
Гуляя по залам Национального художественного и вдохновляясь искусством, наверняка, мало кто из его посетителей, а в год здесь бывают около 200 тысяч человек, задумывался, что представленные экспонаты – лишь часть возможностей музея.
История с 1939 года по 1957-й. Всего четыре зала.
Это произведения из довоенного собрания. У экспозиции комплексный историко-документальный и художественный характер. Редкие архивные документы, фотографии, многие из которых представлены публике впервые, а также фильм-репортаж из военного Минска.
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