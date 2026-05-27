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Новости по тегу #Национальный художественный музей

Самая одухотворенная работа – о картине Шагала «Прогулка» рассказали в Национальном художественном музее
27 мая 2026 08:02

Самая одухотворенная работа – о картине Шагала «Прогулка» рассказали в Национальном художественном музее

В Национальном художественном музее открылась выставка «Два века моды в Художественном»
08 марта 2026 10:54

В Национальном художественном музее открылась выставка «Два века моды в Художественном»

Началась активная фаза реконструкции Национального художественного музея
25 февраля 2026 07:32

Началась активная фаза реконструкции Национального художественного музея

Подлинный раритет XVIII века – Национальный художественный музей открыл выставку одной иконы
20 января 2026 06:57

Подлинный раритет XVIII века – Национальный художественный музей открыл выставку одной иконы

В Национальном художественном музее открылась выставка тактильных картин «Небесные покровители»
04 апреля 2025 06:43

В Национальном художественном музее открылась выставка тактильных картин «Небесные покровители»

Новые проекты в области искусства! Когда расширится Национальный художественный музей Беларуси?
20 января 2025 17:59

Новые проекты в области искусства! Когда расширится Национальный художественный музей Беларуси?

«Утраты и обретения». В Минске можно посетить выставку, посвященную 85-летию Национального художественного музея
19 ноября 2024 09:25

«Утраты и обретения». В Минске можно посетить выставку, посвященную 85-летию Национального художественного музея

Национальный художественный музей представил юбилейную выставку к 85-летию
06 ноября 2024 08:50

Национальный художественный музей представил юбилейную выставку к 85-летию

«Ночь музеев»-2012 в Минске и Беларуси: план мероприятий
18 мая 2012 07:42

«Ночь музеев»-2012 в Минске и Беларуси: план мероприятий