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«Утраты и обретения». В Минске можно посетить выставку, посвященную 85-летию Национального художественного музея

19 ноября 2024 09:25
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Выставка «Утраты и обретения» посвящена 85-летию Национального художественного музея. История с 1939 года по 1957-й. Всего четыре зала. Первый показывает галерею довоенного времени. Ее украшают этюды, портреты и бытовые зарисовки. Большое разнообразие картин.

«Утраты и обретения». В Минске можно посетить выставку, посвященную 85-летию Национального художественного музея-2

После войны 80 % зданий в столице разрушено. Удивительно, но Государственная картинная галерея снаружи уцелела. Тогда она располагалась на улице Карла Маркса, 29. Но приняли решение восстанавливать храм искусства уже в Доме профсоюзов. За проект взялся молодой архитектор Михаил Бакланов.

«Утраты и обретения». В Минске можно посетить выставку, посвященную 85-летию Национального художественного музея-4

Диана Шантор, заведующая отделом научно-просветительской работы и маркетинга Национального художественного музея Республики Беларусь:
Там было выделено восемь экспозиционных залов – три отдано под фондохранилище. Именно там начинает свою новую историю Государственная картинная галерея в послевоенный период. С 1944 года возглавляет Государственную картинную галерею легендарный наш директор – 33 года она была на этой должности. Ее усилиями и происходило возрождение фондов Государственной картинной галереи. Это Елена Васильевна Аладова. 

«Утраты и обретения». В Минске можно посетить выставку, посвященную 85-летию Национального художественного музея-6

Вместе с другими сотрудниками она создала опись по воспоминаниям. 89 страниц, на каждой – документы произведений галереи до 1939 года. Всего более 3 000 творений, 500 из них удалось вернуть. И они представлены сегодня на выставке в залах «Возвращение и возрождение». Возвращали не только произведения светского содержания, но и иконы. Они отличались своей самобытностью и особыми смыслами.

«Утраты и обретения». В Минске можно посетить выставку, посвященную 85-летию Национального художественного музея-8

Этот год для музея юбилейный – ровно 85 лет. Но определенно точно искусство вечно. И поэтому еще не раз выставки порадуют посетителей любимыми шедеврами. 

Подробности в видеоматериале. 

# Национальный художественный музей # Выставка # История # Искусство # Алина Трус # Диана Шантор # Любовь Сысоева

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