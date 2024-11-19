«Утраты и обретения». В Минске можно посетить выставку, посвященную 85-летию Национального художественного музея

Выставка «Утраты и обретения» посвящена 85-летию Национального художественного музея. История с 1939 года по 1957-й. Всего четыре зала. Первый показывает галерею довоенного времени. Ее украшают этюды, портреты и бытовые зарисовки. Большое разнообразие картин.

После войны 80 % зданий в столице разрушено. Удивительно, но Государственная картинная галерея снаружи уцелела. Тогда она располагалась на улице Карла Маркса, 29. Но приняли решение восстанавливать храм искусства уже в Доме профсоюзов. За проект взялся молодой архитектор Михаил Бакланов.

Диана Шантор, заведующая отделом научно-просветительской работы и маркетинга Национального художественного музея Республики Беларусь:

Там было выделено восемь экспозиционных залов – три отдано под фондохранилище. Именно там начинает свою новую историю Государственная картинная галерея в послевоенный период. С 1944 года возглавляет Государственную картинную галерею легендарный наш директор – 33 года она была на этой должности. Ее усилиями и происходило возрождение фондов Государственной картинной галереи. Это Елена Васильевна Аладова.

Вместе с другими сотрудниками она создала опись по воспоминаниям. 89 страниц, на каждой – документы произведений галереи до 1939 года. Всего более 3 000 творений, 500 из них удалось вернуть. И они представлены сегодня на выставке в залах «Возвращение и возрождение». Возвращали не только произведения светского содержания, но и иконы. Они отличались своей самобытностью и особыми смыслами.