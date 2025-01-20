Новые проекты в области искусства! Когда расширится Национальный художественный музей Беларуси?

Гуляя по залам Национального художественного и вдохновляясь искусством, наверняка, мало кто из его посетителей, а в год здесь бывают около 200 тысяч человек, задумывался, что представленные экспонаты – лишь часть возможностей музея. В его фондах хранятся предметы, которые, только представьте – ни разу не выставлялись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:

Я не представляла, честно вам признаюсь, насколько не хватает площадей. Несмотря на всю эту красоту, которая уже есть. Где-то 3,8-4 % от всего состава экспонируется. Есть вещи, которые люди не видели никогда. Их надо обновить, сделать серьезные реставрационные подготовки.

Сделать все это позволит развитие музейного квартала. Идею в свое время поддержал глава государства. Проект масштабный. На его полную реализацию необходимо и времени немало, и деньги немаленькие. Собственно выделенные средства из фонда Президента как раз и пойдут на дальнейшее строительство культурного пространства.

Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:

У музея появятся новые экспозиционные площади. Там появится и зал слепков, и новые фонды хранилища, но самое важное, что меня особо радует, мы в проекте предусмотрели просторные залы для постоянной экспозиции белорусского народного искусства. Там широко будет представлено декоративно прикладное искусство и что самое интересное – белорусские традиционные костюмы. Этот корпус по Ленина, 22 будет соединяться с главным корпусом. Внизу будет располагаться уютный скульптурный дворик. Ну конечно, в 2025-м речь пойдет о начальных работах основательных, которые и начнут этот проект. А уже залы с экспозициями мы увидим в будущих годах, когда завершится процесс строительства.

И пусть это частная история. Но давайте мыслить глобально: мы стараемся делать все, чтобы сберечь и приумножить свое культурное наследие и воспитать на нем новое поколение. Привив ему традиционные ценности и любовь к нашему – белорусскому – такому богатому и колоритному. Ведь сегодня в эпоху цифровизации, наверное, можно все: организовать виртуальный тур по музею, «сходить» на онлайн-концерт, нарисовать без красок и масел картину в гаджетах. Но можно ли гордиться своим, как бы это банально ни звучало, через экран? Президент Беларуси: «Ни один народ в мире не может быть по-настоящему независимым, не обладая богатым культурным наследием»