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В Национальном художественном музее открылась выставка тактильных картин «Небесные покровители»

04 апреля 2025 06:43
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Прикоснуться к прекрасному. Выставка тактильных картин «Небесные покровители» ждет гостей в Национальном художественном музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном художественном музее открылась выставка тактильных картин «Небесные покровители»-2

В скульптурных работах образы православных святых: Александра Невского, Дмитрия Донского, Сергия Радонежского. Священные облачения или боевая экипировка – каждое касание порождает новые ощущения. Чтобы слабовидящие люди смогли прочувствовать произведения искусства, инклюзивную среду дополнили аудиогидом.

В Национальном художественном музее открылась выставка тактильных картин «Небесные покровители»-4

Александра Раковец, учащаяся специальной общеобразовательной школы № 188 для детей с нарушениями зрения города Минска:
Проще незрячим, потому что они щупают, им не надо вот так вот щуриться, чтобы эту картину попытаться увидеть. А тут просто повел ручками и кораблик, человек стоит и волны. 

В Национальном художественном музее открылась выставка тактильных картин «Небесные покровители»-6

Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:
Наш музей очень преуспел в работе с людьми с ограниченными возможностями. Огромное количество на нашей площадке проводится мастер-классов специфических, специализированных, которые приобщают людей с ограниченным спектром возможностей к искусству.

Размещение экспозиции стало возможно благодаря сотрудничеству музея с коллегами из Санкт-Петербурга. Ранее картины уже выставлялись во многих российских городах. У нас представлены до начала августа.

# Анна Кононова # Национальный художественный музей # Выставка

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