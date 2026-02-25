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Началась активная фаза реконструкции Национального художественного музея

25 февраля 2026 07:32
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Объект историко-культурной ценности! Началась активная фаза реконструкции Национального художественного музея. Проект предусматривает обновление фасада с сохранением оригинальных форм и серьезную внутреннюю трансформацию здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Началась активная фаза реконструкции Национального художественного музея-2

Сейчас подрядная организация демонтирует внутренние перегородки и старую отделку, параллельно раскрепляет несущие конструкции – это необходимо перед полной заменой межэтажных перекрытий от фундамента до кровли. 

Началась активная фаза реконструкции Национального художественного музея-4

Михаил Главицкий, главный инженер предприятия «СПМК-81»:
На данный момент на строительной площадке трудится порядка 70 человек. Непосредственно люди, которые занимаются монолитными работами, демонтажные работы и усилением металлических конструкций.

Началась активная фаза реконструкции Национального художественного музея-6

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска:
Вот как только начались выполнения строительных работ, в первую очередь, по усилению, начали наши жители задавать вопросы. А что же это вы сделаете со зданием историко-культурной ценности? Это здание претерпит внутренние изменения действительно серьезные. Здесь предусмотрено также примыкание к другим строениям, которые будут играть роль переходных элементов в соседние здания, соответственно, со всеми вытекающими элементами экспозиции.

Также обновят лифтовую шахту. Завершить работы планируют в 2027 году.

# Национальный художественный музей # Роман Мельник

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