Объект историко-культурной ценности! Началась активная фаза реконструкции Национального художественного музея. Проект предусматривает обновление фасада с сохранением оригинальных форм и серьезную внутреннюю трансформацию здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас подрядная организация демонтирует внутренние перегородки и старую отделку, параллельно раскрепляет несущие конструкции – это необходимо перед полной заменой межэтажных перекрытий от фундамента до кровли.

Михаил Главицкий, главный инженер предприятия «СПМК-81»: На данный момент на строительной площадке трудится порядка 70 человек. Непосредственно люди, которые занимаются монолитными работами, демонтажные работы и усилением металлических конструкций.

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска:

Вот как только начались выполнения строительных работ, в первую очередь, по усилению, начали наши жители задавать вопросы. А что же это вы сделаете со зданием историко-культурной ценности? Это здание претерпит внутренние изменения действительно серьезные. Здесь предусмотрено также примыкание к другим строениям, которые будут играть роль переходных элементов в соседние здания, соответственно, со всеми вытекающими элементами экспозиции.

Также обновят лифтовую шахту. Завершить работы планируют в 2027 году.