Национальный художественный музей представил юбилейную выставку к 85-летию

Это произведения из довоенного собрания. У экспозиции комплексный историко-документальный и художественный характер. Редкие архивные документы, фотографии, многие из которых представлены публике впервые, а также фильм-репортаж из военного Минска.

Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:

Свое величие музей постигал через разные этапы развития своей истории. На выставке «Утрата и обретение» как раз таки эту историю транслируем и показываем трансформацию. Как создавалась коллекция «Картинная галерея», начиная с 1939 года. Потом 1941 год, период, импульс несказанно драматических событий не только в рамках государственных процессов, мировых процессов, но и с точки зрения утраты эквивалента духа, ценностей не столько материальных, сколько духовных.

Выставка стала одной из самых масштабных. Она рассказывает об истории формирования и деятельности государственной картинной галереи в Минске, как ей удалось пережить годы нацистской оккупации, а также о строительстве главного корпуса музея.