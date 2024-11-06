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Национальный художественный музей представил юбилейную выставку к 85-летию

06 ноября 2024 08:50
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Национальный художественный музей отметил 85-летие. К знаменательной дате представили юбилейную выставку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный художественный музей представил юбилейную выставку к 85-летию-2

Это произведения из довоенного собрания. У экспозиции комплексный историко-документальный и художественный характер. Редкие архивные документы, фотографии, многие из которых представлены публике впервые, а также фильм-репортаж из военного Минска.

Национальный художественный музей представил юбилейную выставку к 85-летию-4

Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:
Свое величие музей постигал через разные этапы развития своей истории. На выставке «Утрата и обретение» как раз таки эту историю транслируем и показываем трансформацию. Как создавалась коллекция «Картинная галерея», начиная с 1939 года. Потом 1941 год, период, импульс несказанно драматических событий не только в рамках государственных процессов, мировых процессов, но и с точки зрения утраты эквивалента духа, ценностей не столько материальных, сколько духовных.

Выставка стала одной из самых масштабных. Она рассказывает об истории формирования и деятельности государственной картинной галереи в Минске, как ей удалось пережить годы нацистской оккупации, а также о строительстве главного корпуса музея.

# Музей # Национальный художественный музей # Выставка # Анна Кононова

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