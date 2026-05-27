Самая одухотворенная работа – о картине Шагала «Прогулка» рассказали в Национальном художественном музее

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Все дороги ведут в Национальный художественный музей. В начале апреля сюда прилетела «Прогулка». Не туристическая, а самая что ни на есть художественная. Знаменитая картина Марка Шагала, которую называют гимном любви к полету. Шедевр из коллекции Русского музей впервые за 100 с лишним лет так близко к дому художника.

Марина Трофимова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Самая одухотворенная, наверное, работа – это ода любви. Любви мужчины и женщины, любви Марка Шагала к своей жене Белле. То есть мы все прекрасно знаем, кто здесь изображен. Это Шагал держит за руку летающую свою Беллу. Он считал ее гораздо выше себя по уровню, складу, характеру, возможностям.

«Прогулка» – удивительный сплав реальности и чуда. На переднем плане сам Марк Захарович и его жена Белла. Она парит в воздухе, держась за его руку. Он почти буквально ступает по земле, но готов взлететь. Внизу обычный Витебск – забор, домики. Шагал как будто говорит, что любовь окрыляет.