«Ночь музеев»-2012 в Минске и Беларуси: план мероприятий

Новости Беларуси. Более 100 белорусских музеев сегодня вечером будут работать дольше обычного, поддерживая таким образом международную акцию «Ночь музеев». Это рекордное число для нашей страны. Год назад гостей встречали около 60 отечественных музеев. На этот раз к акции приобщатся не только республиканские и областные, но и небольшие районные галереи.

Ежегодно белорусские музеи придумывают для посетителей оригинальные программы. Этот год – не исключение. В Национальном историческом музее можно будет не только познакомиться с экспозицией, но и поучаствовать в развлечениях – повернуть время на 200 лет назад и побывать в эпохе наполеоновских войн.

Национальный художественный предлагает минчанам и гостям столицы удостовериться в том, что «Апокалипсис. Отменяется». А литературный музей Янки Купалы покажет зрителям парад белорусских павлинок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НОЧЬ МУЗЕЕВ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ БЕЛАРУСИ

18 мая 2012 года с 19.00 до 00.00 в рамках Международного проекта “Ночь музеев-2012” в Национальном художественном музее Республики Беларусь в режиме NON-STOP будут работать девятнадцать арт-точек. Среди них:

Арт-точка “Сад”: Верни своё “Яблоко” Авторы видеомаппинга: Творческая группа videoshow.by

Арт-точка “Галактическая Одиссея”: Получи билет на “Неоковчег”. Космостюардессы: Екатерина Каленкевич, Екатерина Изофатова

Межгалактический туроператор “Космотревел” 18 мая предлагает Вам уникальную возможность спастись от Апокалипсиса на суперсовременном корабле “Неоковчег”! Пункт отправления: Национальный художественный музей Республики Беларусь.

Арт-точка “Семь ловушек для души”: Выбери свой любимый… Торговцы индульгенциями: Антон Грамович, Никита Монич

Арт-точка «Манипуляции света»: Вырабатываем вселенскую энергию. Ответственные электрики: Театр малых форм «Беzнаzвания»

Арт-точка Международный фестиваль современного немого короткометражного кино “Апокалипсис. Отменяется…”Киномеханики: “Kinaklub.org”

Фестиваль объединил нескольких молодых независимых белорусских режиссеров, каждый из которых специально для фестиваля снял короткометражный фильм в стиле немого кино на тему “Апокалипсис. Отменяется…” В фестивале также принимают участие более 30 современных немых фильмов из США, Европы, России.

Показательные программы от партнеров-фестивалей: Festival Nijemogo Filma (Загреб, Хорватия), Youth Silent Film Festival (Портланд, США).

Внешняя арт-точка: Концерт. Вдохновенные меломаны: Портал “КУ” (kyky.org)

В связи с предсказаниями о грядущем Апокалипсисе лучшие музыканты электронной ноосферы призывают объединить усилия и создать единый энергетический фронт добра и света.

Концентрацией созидающего биополя будет внешняя арт-точка Национального художественного музея. Здесь с 19.00 и до поздней ночи портал “КУ” (kyky.org) объединяет 10 музыкальных групп для того, чтобы Вы услышали тембры, способные разогнать апокалиптические настроения: Verde, SKVO’S DANCE COMPANY (студия театра “D.O.Z.SK.I.”), Prokop Jnr, Nick Kazantsev, Yukhnevich, hum flying bullet-proof noodle, Diamos Roll feat. Rusya, Deech, Lilac, Тu Маdre.

В рамках акции состоится открытие выставок «Трансформация в…» (живопись Василия Зенько, скульптура Валерия Малахова) и «Жизнь на окраине планеты» (живопись Виктора Петрова); будет осуществлена первая демонстрация видеоинсталляции белорусской художницы Нины Райдан «Точка возврата» и ломография «Апокалипсис. Отменяется…» (авторский проект дизайнеров кафедры информационных технологий БГУ); пройдет концерт американской джаз-дивы Шейлы Купер; конкурсный показ Международного фестиваля современного немого кино (совместно с kinaklub.org), а также многое другое…

Предварительная продажа билетов будет открыта с 7 мая 2012 г. с 11.00 (в кассе музея). Стоимость входного билета на акцию – 25 000 белорусских рублей.

ВНИМАНИЕ! Во время акции вход на концерт Шейлы Купер будет осуществляться исключительно по специальным VIP-билетам, количество которых строго ограничено.

Право на бесплатный вход на «Ночь музеев–2012» в НХМ РБ получат посетители, поддержавшие призыв кураторов акции: «Неси свой свет!» – придумавшие и реализовавшие креативные головные уборы, обязательным компонентом которых будет светящийся электрический фонарик.

Тел. 327-45-62.

Сайт: artmuseum.by

НОЧЬ МУЗЕЕВ 2012. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

8 мая 2012 г. Национальный исторический музей Республики Беларусь в очередной раз открывает свои двери в вечернее время. С 18.00 до 23.00 часов можно будет не только осмотреть экспозицию музея, но и принять участие в различных развлечениях и увеселениях. В 2012 г. исполняется 45 лет с момента открытия первой экспозиции музея (2 ноября 1967 г.), в связи с этой датой Национальный исторический музей предлагает своим посетителям приобщится к международной акции "Ночь музеев" абсолютно бесплатно, как и в большинстве музеев Европы.

В эту ночь музей предложит отлистать календарь на 200 лет назад и перенестись в эпоху Наполеоновских войн, когда пересекались мгновения спокойствия и великих битв, веселья, печали и разочарования. Почувствовать это помогут выставка "Война 1812 года в истории Минска" и программа "Эпохи мимолетные мгновения".

Отличительной чертой нынешней Ночи музеев станет внимание к аудиторий разных возрастов. В программе предусмотренный исторические игры для детей, романтичные забавы для молодежи, а так же интеллектуальный клуб для серьезных людей.

18.00-19.00

Зал №7 «Стародавняя Беларусь»

Детский уголок. Спектакль "Кавалерист-девица"

Во время программы можно будет не только посмотреть спектакль, но и принять участие в его создании: подготовить декорации, персонажей действия и попробовать себя в роли режиссера или актера.

19.00-20.00

Зал №7 «Стародавняя Беларусь»

Детский уголок. Селам либо язык цветков

В ходе программы участники узнают о цветочных традициях и преданиях, научатся понимать их язык и сложат послания из цветов, сделанных своими руками.

20.00-22.00

Зал №7 «Стародавняя Беларусь»

Детский уголок

Бумажные куклы, настольные игры - все, что необходимо ребенку для самостоятельного времяпрепровождения.

20.00-21.00

Зал №7 «Стародавняя Беларусь»

Молодежный уголок. Буриме и шарады

Веселая и непринужденная программа даст возможность участникам проявить свой поэтический талант и продемонстрировать находчивость в угадывании необычных загадок.

21.00-22.00

Зал №7 «Стародавняя Беларусь»

Молодежный уголок. Живые картины

В дружеской атмосфере посетители смогут проявить свой талант - актерский, художественный или даже режиссерский, эрудицию и умение понимать других без слов.

19.00-20.00

Зал №14

Торжественное открытие выставки "Экспонируется впервые. Из поступлений 2011 года в собрание Национального исторического музея Республики Беларусь".

Вручение почетных удостоверений Друзей музея

20.00 21.00

Зал №14

Внимание! Уникальная возможность увидеть раритет из собрания музея, который никогда ранее не демонстрировался

18.00-19.30

Зал №17 “Отблески военной славы”

Дискуссионный клуб

Судьба государства всегда волновала ее граждан, но единой точки зрения на этот счет никогда не было. Что думали в начале ХІХ столетия о дальнейшем пути Беларуси? Что думают сегодня про события тех времен? Приглашаем всех любознательных к обсуждения этих и других вопросов.

20.00-20.30

Зал №17 “Отблески военной славы”

Сладкий уголок

Заглянув сюда, можно будет попробовать стародавние лакомства и разузнать их историю и некоторые рецепты.

Проводит: Микульчик Елена, художник, дизайнер, автор книги о старинной белорусской кухне

21.00-21.30

Зал №17 “Отблески военной славы”

Салонный альбом

Во время программы участники не только смогут познакомиться с традицией оформления салонного альбома, но и оставить свое впечатление в альбоме Ночи музеев.

21.30-22.30

Зал №17 “Отблески военной славы”

Селам либо язык цветков

В ходе программы участники узнают о цветочных традициях и преданиях, научатся флиртовать на языке цветов и составят в букет свои тайные послания.

18.00-22.00

Зал №18 “Искусство в городской культуре Беларуси ХІХ - начала ХХ вв.”

Картежный стол

Тут можно познакомиться с историей карточных игр и, даже, переброситься картишками, как когда-то заядлые любители светских салонов

18.00-22.00

Внутренний дворик музея

Армейский бивак 1812 г.

Заглянув сюда, посетители смогут повидать обмундирование и вооружение того периода, узнать о том, чем занимались и как проводили досуг солдаты между боями.

Участники: ВИОО "Минский пехотный полк", ВИК "Секерж"

Музыкальное сопровождение: группа "Цяжкое Дрэва", Денис Сухой

18.00-22.00

Внутренний дворик музея

Салонный альбом

Хотите выразить себя? Оставьте свой стихотворный или рисованный экспромт в альбоме Ночи музеев.

22.00-23.00

Внутренний дворик музея

Молодежные забавы

Для тех, кто не нагулялся, будет возможность выплеснуть свою энергию в более энергичных играх.

22.30-23.00

Внутренний дворик музея

Романса волшебные звуки…

Финальным аккордам вечера станет романтичное звучание гитары.

Группа "Alta mente"

Телефоны:

+ 375 17 327-36-65, 327-48-27, 327-43-22.

Сайт: histmuseum.by

НОЧЬ МУЗЕЕВ 2012. МУЗЕЙ ИСТОРИИ БЕЛОРУССКОГО КИНО

19 мая в рамках Международной акции "Ночь Музеев 2012" "Музей кино" покажет специальную ретропрограмму "В ритме свинга: биг-бэнд Глена Миллера". Подборка классических фильмов с участием знаменитого аранжировщика и его бесподобного оркестра.

в 17-30 "СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ" (США, 1941, ч/б, 86 мин.)

в 19-30 "ЖЁНЫ ОРКЕСТРАНТОВ" (США, 1942, ч/б, 99 мин.)

в 21-30 "ИСТОРИЯ ГЛЕНА МИЛЛЕРА" (США, 1953, 112 мин.)

Адрес: Минск, Свердлова 4 (на площади Независимости)

Тел.: (017) 327-10-75.

Сайт: cinema.museum.by

НОЧЬ МУЗЕЕВ 2012. Литературный музей Петруся Бровки

19 мая Литературный музей Петруся Бровки приглашает минчан и гостей столицы принять участие в проекте «Стиляги», приуроченном к проведению международной акции «Ночь музеев» и познакомиться с одной из самых ярких молодёжных субкультур XX века.

Проект рассчитан на активных, творческих, креативных и в то же время самых обыкновенных жителей нашей страны.

Посетители музея смогут познакомиться с выставкой «Стиляги – отважные денди страны Советов».

На протяжении мероприятия посетители смогут посмотреть документальные фильмы о стилягах.

Пройдут мастер-классы по стиляжным причёскам для девушек, а также мастер-классы по линди хопу (популярный сегодня танец под джазовую музыку), организованные основоположниками, ведущими преподавателями и танцорами единственной в Минске танцевальной школы - Школы Юлии Шостак, где успешно развивается танец.

На протяжении всего мероприятия будет звучать джазовая музыка, которая поможет окунуться в неповторимую джазовую атмосферу вторую половину прошлого столетия.

Программа мероприятия:

18: 00 – Открытие выставки «Стиляги – отважные денди страны Советов».

18: 30 - Мастер-класс по причёскам (для девушек).

19: 15 - 19: 35 - Знакомство с историей танца линди хоп ( в том числе возникновение и развитие в Беларуси). Взаимосвязь линди хопа с джазовой музыкой. Базовые элементы танца.

20: 00 - 20: 15 - Мастер-класс по линди хопу.

21: 00 – 21: 15 - Мастер-класс по линди хопу.

В перерывах между мастер-классами будет организована танцевальная вечеринка для посетителей.

Вход: 7000 б.р.

Колличество посетителей ограничено.

Литературный музей Петруся Бровки

Адрес: г.Минск, ул. К.Маркса, 30 (код домофона «Музей - 4»),

т. 327 27 50

НОЧЬ МУЗЕЕВ 2012. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТЕАТРАЛЬНОЙ И МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

19 мая 2012 года в рамках международной акции "Ночь музеев" в Государственном музее истории театральной и музыкальной культуры РБ состоится "Танцевально-музыкальный марафон".

В течение всего вечера с 18.00 до 23.00 посетители смогут познакомиться с танцевальной культурой разных народов мира и принять участие в захватывающих мастер-классах. В программе представлены:

18.00 - восточные танцы (ансамбль танца "Тамазур"),

18.45 - капоэйра (Международная школа капоэйры FICAG),

19.00 - ирландские танцы (школа ирландского танца "Феникс"),

20.00 - индийские танцы (коллектив "Сапна")

20.30 - фламенко (танцевальная студия "Магия танца"),

21.00 - грузинские танцы (ансамбль танца "Солнечная Грузия"),

21.30 - белорусские народные пляски (ансамбль "Этна").

Не знаете, что делать субботним вечером? Приходите к нам! Яркий колорит разных культур, воплощенный в волшебных танцах, неформальная и уютная обстановка музея сделают вечер неповторимым!

Стоимость входного билета - 10 000 руб.

Вход с маракасами и кастаньетами свободный!

НОЧЬ МУЗЕЕВ 2012. ЛІТАРАТУРНЫ МУЗЕЙ МАКСІМА БАГДАНОВІЧА

17.00 - 18.00 музычна-фальклорная дзея “Вяснянка” з удзелам дзіцячых калектываў Нацыянальнага палаца дзяцей і моладзі;

18.00 - 20.00 – арт-праграма “Фарбы траўня”: маляванне крэйдай, вясновы бодзі-арт для наведвальнікаў музея, выраб папяровых матылёў;

20.00 - 21.30 – інтэрактыўна-відовішчная імпрэза “Разам з Максімам”

21.30 - 23.00 — “Навальніца вясны”: канцэрт.

Уваходны квіток: дарослы 5000, дзіцячы 2500.

Месца правядзення: Літаратурны музей Максіма Багдановіча (вул. М.Багдановіча, 7а)

Кантактны тэлефон: (017) 334-07-61

Минская область

Любанский музей народной славы

Музей приглашает 18 мая в 20.00 на открытие выставки рукописных документов XVIII- нач. ХХ вв.. "Храните письмена, о други!...", а в 20.30 начнется игровая программа "В поисках золотых дукатов". На территории Любанского района насчитывается около 100 курганных захоронений раннего железного века, которые получили название "Шведские могилы". Сложилось мнение, что в этих курганах спрятаны несметные сокровища, оставленные шведскими завоевателями со времен Северной войны начала XVIII в. Цель участников игры - отыскать "сокровища" при помощи дешифровки "завещания Карла XII".

Крупский историко-краеведческий музей

Мероприятия программы 18 мая: 12.00 - выставка научно-исследовательских работ учащихся Крупского района «Наследие потомкам"(музей), 16.00 - персональная выставка свадебной фотографии Павла Теплицкого «Букет» (музей), с 8.00 до 18.00 - выставка картин из фонда музея «Родина моя!» (галерея), 15.00-16.30 - концерт на подворье музея, «Дерево желаний» исполняет все желания посетителей. Музей работает до 22.00.

Нясвіжскі гісторыка-краязнаўчы музей

19 мая 2012 г. у Нясвіжскім гісторыка-краязнаўчым музеі адбудзецца свята "І ажываюць спадчыны старонкі". У праграме: татралізаваная замалёўка "Кірмаш у Нясвіжы", майстар-клас метадыстаў ганчарнай майстэрні, выстава "Грошы на Беларусі", фотавыстава "Нясвіж і несвіжане". Па святочнай праграме музей працуе з 18.00 да 24.00, прадстаўленне адбываецца кожную гадзіну.

Пакой-музей Драўлянай лыжкі, г. Беразіно Мінскай вобласці

18 мая адбудуцца наступныя мерапрыемствы: 18.00 - пастаянная экспазіцыя "Лыжкарскае майстэрства жыве" выстава-прэзентацыя пояса "Беларускі пояс - повязь часу", персанальная выстава Ганны Ждановіч "Лялечны вернісаж"; 19.00 - пазнавальная гадзіна "Абярэгі беларускай хаты", выстава "Маленькая лялька - надзейны абярэг"; 20.00 - выстава адной гадзіны, адной карціны; 20.25-21.10 - музычная гасцёўня "Сябруюць лыжкі і гармонік"; 21.10 - вячэра-частаванне "З драўлянай лыжкай - усё смачней!". Больш падрабязна

Брестская область

Брэсцкі абласны краязнаўчы музей

У філіялах музея прайдуць наступныя мерапрыемствы: Ноч ў музеі "Гроза 12-го года". Будзе адкрыта выстаўка "1812 год ў артэфактах", пройдуць выступленні ваенна-гістарычнага клуба "Мінскі пяхотны полк", рускага клуба "Светлаяр", тэатралізаваная экскурсія па экспазіцыі музея, выступленне ваенна-гістарычнага клуба "Паўночны вяпрук", майстар-клас па стральбе з лука, музейная ноч "Забвенье не грозит героям" з удзелам ваенна-гістарычнага клуба "Гарнізон". Больш падрабязна

Витебская область

Глыбоцкі гісторыка-этнаграфічны музей

Дзяржаўная ўстанова культуры "Глыбоцкі гісторыка-этнаграфічны музей" 18 мая 2012 года ў рамках святкавання Сусветнага дня музеяў праводзіць музейнае свята з элементамі інтэрактыўнай гульні "Забава ў стылі рэтра" на адкрытай пляцоўцы ля музея. Музейныя прадметы калекцыі "Этнаграфія і быт" "ажываюць", супрацоўнікі музея паказваюць функцыянальнае прызначэнне і выкарыстанне прадметаў у паўсядзённым жыцці. Асобная частка мерапрыемства прысвечана правядзенню народных забаў - гульняў, ігрышчаў, у якія з задавальненнем гуляюць і дзеці і дарослыя.

Лепельский районный краеведческий музей

Ретровечеринка в стиле 1970-х годов. В программе: показ модной одежды 1970-х гг., концертная программа, танцы под грампластинки, выставка музыкального оборудования 1970-х гг.

Начало программы - 19-00 час., 20-00 час., 21-00 час., 22-00 час.

Музей боевого содружества белорусских, русских, латышских и литовских партизан в годы Великой Отечественной войны

Программа праздника: 14.00-17.00 - быт партизанского края сувенирной продукции, партизанская кухня; 14.00-17.00 - экспресс-фото с экспонатами музея; 17.00-17.30 - открытие выставки местного художника Кузякова Д. Ф. "Природа родного края"; 17.30-18.30 - концертная программа "Песни военных лет"; с 10.00 до 17.00 предлагаем экскурсии в Музей партизанского быта в д. Ровное Поле. Подробнее

Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник

В Полоцке акция по названием "Полоцк+50", приуроченная ко Международному дню музеев, посвящена 1150-летию города и начнется 18 мая в 18.00. В программе: выыступление духового оркестра и оркестра народных инструментов, джаз, школа танцев, дефиле модниц 60-х и моделей будущего, розыгрыш, подведение итогов акции "Впиши себя в историю Полоцка", киносеанс под открытым небом и много других сюрпризов. Подробнее

Сенненский историко-краеведческий музей

Акция "Ночь музеев" начнется 18 мая в 18.00. К этому празднику музей подготовил мероприятие "Музыка ночного музея". В рамках мероприятия пройдут: открытие выставки художника Н. А. Драненко, чтение стихов сенненских поэтов, музыкальные композиции в исполнении преподавателей и учащихся Сенненской школы искусств.

Витебский областной музей Героя Советского Союза Миная Филипповича Шмырёва

С 18 на 19 мая с 18.00 до 24.00 на территории парка музея будет проходить рыцарский турнир.

Шумилинский историко-краеведческий музей

В рамках празднования Международного Дня музеев предлагает своим посетителям и гостям следующие мероприятия: выставку живописи художника-земляка Я.П. Ушала "Струны души", вечер-встречу "Музей приглашает друзей" с демонстрацией видеофильма "Музеи мира". В Обольском филиале будет проводится музейное мероприятие "Музеи бывают разные".

Музей истории и культуры г. Новополоцка

В музее 18 мая будет проходить программа «Музей собирает друзей». Мероприятия: 18.00 - торжественное открытие, представление гостей, визитки музеев СШ №2, 5, ГУДО ДДМ; 18.30 – посвящение в экскурсоводы, выступление коллектива «Джан»; 19.00 – интерактивная экскурсия по экспозиции; 20.00 – работа фотосалона; 21.00 – вручение призов победителям анкеты; 22.00 – пресс-конференция участников городских музеев; 18.00-23.00 – Дармарка. В Выставочном зале музея будет проходить программа «Музей – храм муз». Мероприятия программы: 19.00 - торжественное открытие; 19.20 - Выступление группы «Indra»; 19.30 - открытие выставки графики Андруся Танкиданга; 20.10 - Площадка «Боди-арт»; 20.30 - открытие выставки, посвященной Язэпу Дроздовичу; 21.00 - выступление «Театра моды» УО «ПГУ»; 21.00 - сольная концертная программа Е.Н.Марковской «Весна, любовь и музыка»; 19.00 - площадка предсказаний «Восточные руны», «Японский уголок»; 10.00 - работа Художественного салона.

Музей природы Березинского биосферного заповедника

18 мая каждый посетитель нашего Музея участвует в беспроигрышной лотерее и получит гарантированный подарок с символикой заповедника. Музей открыт с 09:00 до 18:00, без перерыва на обед. Предварительная запись на экскурсии в Музей Природы по тел. +375 2132 26313 Подробнее

Гомельская область

Гомельский дворцово-парковый ансамбль

18 мая в 19.00 в «Ночь музеев» в Гомельском дворцово-парковом ансамбле стартует групповой художественный проект «Дворцовый КОМПЛЕКС», куратор Михаил Гулин. Актуальные работы 23 художников, инспирированные взаимодействием с историческим пространством - интерьерами и экстерьерами дворца Румянцевых и Паскевичей и парком. Скульптура, инсталляции, видео, фотография и живопись наводят фокус на целый ряд тем, связанных с историей и вариативностью её прочтения.

Музей истории города Гомеля

16.00 – 17.30 Праздничная программа в стиле начала XX в.: духовой оркестр, шахматы, городки, стрельба по мишеням, лотерея.

19.30 – 21.30 Презентация фотовыставки Владимира Стороженко «Зеркала времени». Показ ювелирных изделий от сети торговых магазинов «Зико». Дефиле (Модельная студия Арт-Мода). Коллектив VASABI JAZZ BAND. Dj Anthony Twais (клуб ЕВРОПА), Lite Orchestra (альт, гитара), А. Кованов (саксофон), шоу-программа от стилиста и визажиста проекта «Зеркала времени» Ю. Иванчиковой и А. Шмаковой.Театрализованные миниатюры (Гомельский городской молодежный театр); Танцевальные номера.

Цена билетов – 7 500, 5 000 белорусских рублей.

Чечерский историко-этнографический музей

В рамках акции 18 мая пройдут следующие мероприятия: 19.00-19.20 - дефиле исторических костюмов "Театра истории моды" г.Гомеля; 19.30-20.30 - премьера спектакля "Рогоносец по воображению"; 21.00-21.40 - выступление заслуженной артистки Республики Беларусь Галины Павленок; 22.00-24.00 - интерактивное оформление действующих экспозиций (костюмированные персонажи и живая скульптура);

19.00-24.00 - выступление этноколлектива "Лютня".

Гродненская область

Гродненский музей Максима Богдановича

В рамках акции 18 мая музей открывает городской салон "Магический жюрфикс Богдановичей", где посетители смогут окунуться в атмосферу салонов 19-20 вв. Во время мероприятия будут работать профессиональные фотографы. Посетителям в стилизованном наряде 19 в. - вход свободный. Мероприятия: 16.00, 20.15 - театрализованная экскурсия; 17.00 - литературный салон молодых авторов "CREDO"; 19.00 - концерт инструментального квартета "Магия звуков"; 19.45 - Квэст-игра "Башня мира"; 21.00 - награждение победителей литературного салона "CREDO" и квест-игры "Башня мира"; 21.30 - салонный концерт "Магия слов"; 22.30 - Спиритический сеанс мадам Астры. 22.45 - fair-show

Дом-музей Адама Міцкевіча

17 мая ў музеі адбудзецца акцыя пад назвай "ПА ЗЯМЛІ, ШТО НАТХНЯЛА МІЦКЕВІЧА (інтэрактыўнае падарожжа)". Мерапрыемствы: 14.00 – 19.00 - выстава аднаго экспаната, 17.00 – 18.00 – інтэрактыўны спектакль “Шляхамі Міцкевіча”, 18.00 – 18.15 – музычная імпрэза Навагрудскай дзіцячай школы мастацтваў, 18.15 – 18.45 - выстава фотаработ “Завітаем у музей”, 19.15 - 20.00 – дэманстрацыя відэафільма “Адам Міцкевіч”.

Музей "Замковый комплекс "Мир"

18 мая ў 12.00 адбудзецца адкрыццё выставы ювелірнага мастацтва М.Кузьміча “Ювелірная сімфонія”, 19 мая ў 11.00 - адкрыццё выставы адной карціны, Прыешкін В.Г. «Дело под Миром»; у 19.00 ва ўнутраным двары - канцэрт класічнай музыкі “Музычны дар Мірскаму замку” - Міжнародны музычны праект “Маладыя галасы” (Беларусь, Расія, Кітай); у 21.00 - канцэрт-прэзентацыя культур нацыянальных суполак Беларусі “Мір адкрыты свету” (калектывы яўрэйскай, літоўскай, польскай, украінскай дыяспар); у 23.00 - кінатэатр пад адкрытым небам “Свет нямога кіно” на прызамкавай плошчы.

Лидский историко-художественный музей

Ветер перемен… Так уверенно мы хотим доказать всем посетителям, что в деятельности музея тоже «дуют ветра» перемен. Тем, кто придёт 19 мая с 18.00 до 24.00 в музей, мы гарантируем вдохновение, гармонию и релакс! Мероприятия: выставка живописных работ Е.Войновой г. Ярославль (Россия); несколько выставок одной ночи; встречи с частными коллекционерами и их коллекциями; мастер-классы по средневековым ремёслам; шляпная мастерская; реконструкциия квартиры 60-х годов, где будет звучать радиола, программа закрытия III регионального фестиваля молодежного искусства «Самокат Геракла». Также будет представлено лазерное шоу, встреча с литераторами Лидчины, выступление Лидской файер-бригады «Огненные Вороны». Традиционно альтернатива входному билету - акция «Подари музею предмет ХХ века» и пройди бесплатно.

Могилевская область

Могилевский областной краеведческий музей

В рамках акции на базе Краеведческого музея будет проводиться программа "И вечной памятью двенадцатого года", посвящённая 200-летию войны с Наполеоном. Мероприятия программы: парад духовых оркестров г. Могилёва, конкурс детского рисунка "Отечественная война 1812 г. на Могилевщине", Презентация интерактивной экспозиции "Живая археология", тематические интерактивные экскурсионные программы, презентация научного сборника "Поисковый вестник № 7", концерт, посвящённый Софии Слуцкой, концерт "Кто сказал, что надо бросить песню на войне?" и многое другое.



На базе Музея этнографии будет проводиться программа "Магия, тайна, загадка в музее". Мероприятия программы: музыкальная программа с использованием народных инструментов, открытие выставки холодного оружия, тематические интерактивные программы с элементами сказочно-мифологического и городского фольклора, мастер-класс по изготовлению сувениров, интерактивная зона "Позолоти ручку - узнаешь судьбу".

Мероприятия будут проходить с 18.00 до 24.00.

Бобруйский краеведческий музей

Музей в рамках проекта «Ночь музеев-2012» предлагает бобруйчанам и гостям города принять участие в праздничном вечере «Бобруйск. Ожившая история», посвященном 625-летию г. Бобруйска. Акция пройдет 18 мая с 18-00 до 21-00. В программе предусмотрены и развлечения и интеллектуальные мероприятия: концерт, музыкальный салон, танцы под старинный патефон, анимационные программы, мастер-класс по белорусской народной кукле, интерактивные игры и путешествие по карте Бобруйской крепости и многое другое. Вход платный. Билеты можно приобретать заранее.

Круглянский районный историко-краеведческий музей

В рамках Международного Дня музеев в музее будут проходить следующие мероприятия: 9.00-18.00 - День открытых дверей, сборные экскурсии; 12.00-16.00 - детская музейная программа «С Днём рождения, музей!»; 9.00-18.00 - выставка детского рисунка «Музей глазами детей»; 9.00-18.00 - выставка «Круглянщина партизанская». Вход на все мероприятия бесплатный.

Могилевский областной художественный музей имени П.В. Масленникова

Мероприятия программы: 17 мая с 10.00 до 15.00 - областной семинар для учителей ИЗО. Тема семинара: «Музей – духовно-эстетическая среда. Современное изобразительное искусство Могилевщины.»; c 15.00 до 16.00 – презентация денежной купюры достоинством 200 000 бел. руб. с изображением здания Могилёвского художественного музея.

18 мая 10.00 – «Жили-были книги» - музейное занятие посвященное ГОДУ КНИГИ; 11.00 – «Чудесный сад. Ландшафт» - музейное занятие для дошкольников; 12.00 – Путешествие по галерее П.В. Масленикова «От зимы до осени»; 13.30. – «Тайна портрета» для учащихся средних школ г. Могилева.