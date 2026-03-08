В Национальном художественном музее открылась выставка «Два века моды в Художественном»

От времен правления Александра II до современности. Проследить изменения женского гардероба на протяжении двух веков приглашает Национальный художественный музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая выставка – это несколько сотен экспонатов, которые заняли четыре зала. Представлены не только предметы гардероба, но и парфюм, а также аксессуары. Среди шедевров – платье представительницы эпохи «Золотого Голливуда» Кэй Френсис и два сценических наряда шведской певицы Моники Сеттерлунд. Экспонаты передала коллекционер Татьяна Федосова, которая столь изящным образом поздравила минчанок и гостей столицы с Международным женским днем.

Татьяна Федосова, коллекционер:

Когда мы узнали, что нас Национальный художественный музей приглашает на выставку, мы думали: ну все, все станет, мы все покажем. На самом деле, мы, конечно, старались самое лучшее, но все равно приходится подбирать по цвету, чтобы они дружили, потому что иногда стоят вместе два прекрасных экспоната, а вот они не дружат.

Увидеть экспонаты, которые собирались на протяжении четверти века со всего мира, можно до 6 июня.