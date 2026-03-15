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Новости по тегу #Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Ранняя диагностика онкологии – узнали, как новые подходы к диспансеризации спасают белорусов
15 марта 2026 17:37

Ранняя диагностика онкологии – узнали, как новые подходы к диспансеризации спасают белорусов

Более 19 тыс. человек с гололёдными и холодовыми травмами обратились к медикам с начала сезона
24 февраля 2026 06:37

Более 19 тыс. человек с гололёдными и холодовыми травмами обратились к медикам с начала сезона

В Минздраве напомнили правила безопасного катания на санках и ватрушках
05 января 2026 06:28

В Минздраве напомнили правила безопасного катания на санках и ватрушках

Осторожно, фейк! В медучреждения Брестской области поступают поддельные письма
11 сентября 2025 12:26

Осторожно, фейк! В медучреждения Брестской области поступают поддельные письма

Как укрепить иммунитет перед началом эпидсезона? Минздрав напоминает о мерах профилактики
03 сентября 2025 08:54

Как укрепить иммунитет перед началом эпидсезона? Минздрав напоминает о мерах профилактики

Беларусбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством здравоохранения
11 января 2025 18:48

Беларусбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством здравоохранения

В Брестской области прошел 7-й съезд ЛОР-врачей. Чем удивили белорусские медики иностранных коллег?
22 октября 2013 19:18

В Брестской области прошел 7-й съезд ЛОР-врачей. Чем удивили белорусские медики иностранных коллег?

В нынешнем эпидсезоне в Беларуси будут циркулировать 4 штамма вируса гриппа
16 октября 2013 14:24

В нынешнем эпидсезоне в Беларуси будут циркулировать 4 штамма вируса гриппа

Врачи Беларуси и России будут бороться с инсультом и туберкулезом вместе
03 сентября 2013 13:56

Врачи Беларуси и России будут бороться с инсультом и туберкулезом вместе