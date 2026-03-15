Диспансеризацию проходят белорусы? Или как раньше, для галочки? Разобрались в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Подавляющее большинство пострадавших – это люди, получившие травмы при падении. Таких случаев почти 18 тысяч, среди них более 3,5 тысяч – дети.
Тюбинг разрешен только на оборудованных трассах. Спуски должны проходить поочередно, а на ватрушке находиться один человек, крепко держась за ручки. Спортивный снаряд следует накачивать не полностью – так он лучше амортизирует удары.
Фальшивки, маскирующиеся под указания областного управления здравоохранения, предписывают готовиться к закрытию стационаров, приему раненых военных и оборудованию операционных в подвалах.
Сейчас заболеваемость на низком уровне. Но ближе к середине осени количество случаев вирусных инфекций может вырасти.
Финансовое учреждение всегда стремится поддерживать социальные инициативы. Таким образом, Беларусбанк вносит вклад в реализацию политики в области устойчивого развития регионов и поддерживает белорусов, живущих в сельской местности.
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