Зима – время веселья, но и повышенного риска. В Минздраве напомнили правила безопасного катания на санках и ватрушках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тюбинг разрешен только на оборудованных трассах. Спуски должны проходить поочередно, а на ватрушке находиться один человек, крепко держась за ручки. Спортивный снаряд следует накачивать не полностью – так он лучше амортизирует удары. Катание запрещено в местах, где есть деревья, столбы, реки, трамплины, заборы или дороги. Именно такие препятствия чаще всего становятся причиной травм.

Для малышей выбирайте пологие горки без старших детей. Если на склоне толпа – лучше уйти. А при падении безопаснее перевернуться или завалиться на бок. Опасны и трамплины, сцепки санок и ватрушек, а также привязка их к автомобилю. Специалисты обращают внимание: зимние развлечения должны приносить радость, а не становиться причиной несчастий. Соблюдение правил – гарантия безопасности отдыха.