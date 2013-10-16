В нынешнем эпидсезоне в Беларуси будут циркулировать 4 штамма вируса гриппа

Новости Беларуси. Четыре разных штамма гриппа на один эпидсезон. Именно столько будут циркулировать в Беларуси нынешней зимой.

Обычно их только три. А теперь добавился дополнительный штамм вируса группы В. Это непривычная ситуация не только для Беларуси, но и большинства других европейских стран. Но эксперты ВОЗ прогнозировали это и внесли изменения в состав некоторых вакцин.

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Вакцины меняются ежегодно, потому что вирусы гриппа А очень подвержены мутациям. Конечно, те вирусы, которые циркулировали в прошлом году, они не циркулируют в последующем эпидемическом сезоне. Ну, а на предстоящий эпидсезон, вот который уже начался в октябре, и во многих странах мира, и в нашем регионе будут циркулировать всем нам знакомые вирусы по названию, но не по самой структуре. В этом году у нас еще будет циркулировать вирус гриппа В ямагатской линии, который включен в состав новых вакцин, которые мы закупили и которыми сейчас прививают население.

Напомним, сейчас проходит массовая иммунизация против гриппа. Эпидемический подъем в этом году намечается в привычные сроки – конец января – начало февраля. Если, как и в прошлом году, привьется около 40% процентов населения, то, возможно, подъема заболеваемости удастся избежать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.