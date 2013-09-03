Врачи Беларуси и России будут бороться с инсультом и туберкулезом вместе

Новости Беларуси. Несколько совместных программ в здравоохранении на планируют реализовать медики Беларуси и России в ближайшие годы. Речь идет об опыте в борьбе с инсультом, с туберкулезом и помощи при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей. Сейчас эти проекты на согласовывании в ведомствах двух стран. В Беларуси ежегодно проходят лечение 136 тысяч иностранцев из 70 стран мира — Украины, Казахстана, Израиля и стран Европы. Однако более половины из всех приезжих пациентов - граждане России.

24-летний Николай спортивный тренер, преподает в Смоленской области. Неудачно нырнул в начале лета - перелом с защемлением спинного мозга. После операции уже две недели на реабилитации в Беларуси. Эти тренировки вряд ли можно назвать спортом, но заслуги и достижения — весьма ощутимы.

Николай Шабанов, пациент Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:

Еще месяца три я только глазами хлопал. Правая рука и правая нога... Только слегка движение было.

Восемь пациентов в день. Каждому ставят шаг и заново оттачивают походку. Высокотехнологичный аппарат и опытные инструкторы помогают вернуться в движение после тяжелых травм, инсультов и параличей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шестак, инструктор-методист Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:

Двигательная активность отстраивается при ходьбе на автомате. И это видно уже с четвертого-пятого занятия.

Здесь не только помогают соотечественникам, но и ставят в буквальном смысле на ноги и иностранцев. В клинической больнице в Аксаковщине побывали на реабилитации пациенты из двух десятков стран. В этом году за помощью приезжали из Арабских Эмиратов, Израиля, стран Европы, Балтии и СНГ.

Владимир Зазыба, заместитель главного врача Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:

Они видят эффект. Граждане с удовольствием приезжают не однократно.

Белорусские и российские врачи активно внедряют методики лечения стволовыми клетками. Есть совместные разработки и в области детской онкогемотологии. И если раньше Москва для белорусских медиков была своеобразным эталоном лечебных технологий, то сейчас специалисты из России учатся и у нас.

Василий Жарко, Министр здравоохранения Республики Беларусь:

Тесно сотрудничаем в области развития высоких технологий и изучаем один у одного опыт, учимся у коллег. Мы совершенствуемся у них по таким заболеваниям, как неврология, нейрохирургия. Кардиохирургии учимся, несмотря на то что у нас Республиканский научно-практический центр и в областях областные хорошо работают. Российские коллеги к нам приезжают учиться борьбе с туберкулезом. Мы тесно сотрудничаем в области гематологии и, в частности, детской онкогематологии.

Есть спрос у россиян и на белорусское медицинское образование. Только в нынешнем году наши вузы выпустили сотню молодых врачей с российским гражданством.