В Брестской области прошел 7-й съезд ЛОР-врачей. Чем удивили белорусские медики иностранных коллег?

Новости Беларуси. Помочь жить полноценно! В Брестской области собрались лучшие ЛОР-врачи страны и их зарубежные коллеги.

Съезд в таком составе проходит раз в пять лет. Сами медики уверяют: этот форум – возможность не только поделиться опытом, но и сравнить уровень отечественной медицины с достижениями за рубежом.

Валерий Владимирович ЛОР-врачом работает больше 20 лет. Начинал свою медицинскую практику еще в начале 90-х. За эти годы, говорит доктор, возможности оториноларингологии, даже на примере одного его отделения, выросли «в разы».

Валерий Козляковский, врач-оториноларинголог Брестской областной больницы:

Намного легче, потому что у нас современное оборудование сейчас, и это, конечно же, улучшает процесс лечения, облегчает и, естественно, увеличивает качество.

В последние пять лет отечественная ЛОР-медицина сделала заметный шаг вперед. И здесь самый большой комплимент медикам – благодарные пациенты, в том числе иностранные.

Людмила Макарина-Кибак, главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Экспорт медицинских услуг мы тоже развиваем. С каждым годом все больше и больше. Все более широкий круг наших пациентов приезжает в Республику Беларусь.

Ряд операций, к примеру по избавлению от храпа, белорусские врачи делают единственные в Европе. Ну, а некоторые хирургические вмешательства и вовсе можно отнести к разряду сенсационных. В августе услышать мир полноценно, благодаря нашим специалистам, впервые смогла 23-летняя жительница Полоцка.

Людмила Макарина-Кибак:

Мы в этом году внедрили одну операцию, которая была выполнена впервые в мире. Это мы ее придумали. Сочетание двух технологий мы выполнили: восстановили девочке одновременно слух и наружное ухо.

Но в подобной медицинской помощи нуждается еще немало людей. Так что простор для деятельности и обсуждений специалистов огромен. И где, как не на медицинских форумах, делиться опытом?

Основоположники ушной и назальной хирургии, «светила» медицинского мира и молодые перспективные ученые: на 7-й съезд оторинолорингологов съехались лучшие белорусские специалисты. Как никогда велико и международное представительство – делегаты из 10 стран мира. Именитые участники форума подчеркивают: у белорусских врачей есть чему поучиться.

Дмитрий Заболотный, директор Института отоларингологии имени профессора А.И.Коломийченко Национальной академии медицинских наук Украины:

Белорусская оториноларингология на сегодняшний день на очень хорошем пути: у нее очень хороший потенциал, потому что очень много молодежи сегодня пришло сюда работать.

Юрий Янов, президент Российского общества оториноларингологов:

Белорусская оториноларингология находится на очень высоком месте. Более того, когда смотришь программу 7-го съезда отоларингологов Беларуси, то поражаешься. То есть как будто ты читаешь программу международной конференции где-то там или в Америке, или в Германии. Доступность и качество медицинской помощи в Беларуси – ну, это образец отношения к больному, образец отношения к человеку.

Слагаемые успеха оториноларингологии – новейшее оборудование, высокий уровень подготовки специалистов и крепкая научная составляющая. Плюс почти «ювелирная» работа наших врачей, которая позволяет тысячам людей вернуться к полноценной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.