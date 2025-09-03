Как укрепить иммунитет перед началом эпидсезона? Минздрав напоминает о мерах профилактики

Медики советуют укреплять здоровье в преддверии нового эпидемического сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас заболеваемость на низком уровне. Но ближе к середине осени количество случаев вирусных инфекций может вырасти.

Традиционный пик заболеваемости прогнозируется на январь – февраль. В связи с этим врачи напоминают о важности профилактики. Самой действенной мерой остается вакцинация.

Светлана Нечай, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

Желательно подготовиться к осеннему периоду не только неспицифическими мерами профилактики, стимулируя свой иммунитет солнечными ваннами и водными процедурами, но и специфической профилактикой, такой как вакцинация. Идет подготовка компании вакцинации против гриппа на октябрь – ноябрь. Именно этот период является наиболее благоприятным для формирования устойчивого иммунитета на предстоящий подъем заболеваемости данной инфекции.

Сейчас завершается сезон отпусков. Иногда белорусы привозят из путешествий и нетипичные для нашей страны заболевания. С начала года зафиксировано несколько случаев лихорадки денге и малярии. Если вы вернулись из зарубежной поездки и почувствовали себя плохо – без промедления нужно обратиться к врачу.